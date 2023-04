Revolut wprowadza wersję 9.0 aplikacji. Co się zmieniło?

Revolut nie daje o sobie zapomnieć. Klienci brytyjskiego fintechu muszą być gotowi na potężną zmianę, bowiem ogłoszono wdrożenie nowej wersji aplikacji o oznaczeniu 9.0. Jakie nowości przynosi? Co się zmienia?

Nowa aplikacja Revolut 9.0

Jeżeli jesteście klientami tego fintechu i regularnie korzystacie z jego usług, nie powinniście być zaskoczeni tym ogłoszeniem, bowiem zapewne widzieliście już informację o wersji 9.0 aplikacji, gdyż pojawia się ona zaraz po zalogowaniu się do programu. Jeżeli jednak jeszcze tego nie zrobiliście, to zobaczcie, co się zmieni. A zmienia się naprawdę dużo.

Fintech deklaruje, że wersja 9.0 to aplikacja, jakiej jeszcze nie było. Najnowsze wydanie ma zapewnić przede wszystkim większe możliwości personalizacji i nowe funkcje, w tym takie, które ułatwią i umożliwią korzystanie z usługi razem z najbliższymi. W ramach aktualizacji dodano opcję personalizacji skrótów, ułatwiono dostęp do kart i ulubionych kontaktów, a także więcej informacji i statystyk wydatków.

W sekcji Edukacja (przechodzi się do niej poprzez zakładkę Centrum – jest ona w grupie Pozostałe na dole) dodano nową pozycję – Wskazówki Revolut. Aktualnie jest dostępny tylko jeden tutorial o nazwie Jak wykorzystać potencjał aplikacji z kilkoma lekcjami, poświęconym różnym aspektom.

Revolut zapewnia też, że wersja 9.0 ułatwi komunikację z innymi użytkownikami, ponieważ będziesz mógł/mogła odkryć nowe sposoby omawiania kwestii finansowych i rozliczania się z osobami, które są Ci bliskie. Pomoże w tym nowy czat grupowy. Ponadto dodano nową opcję – Konta wspólne (obowiązują warunki – jednym z nich jest to, że obie osoby muszą być klientami Revolut i posiadać najnowszą wersję aplikacji).

Przy okazji fintech zapowiedział, że szykuje coś naprawdę wyjątkowego, ale na razie nie ujawniono, co takiego.

Jak zacząć korzystać z Revolut 9.0?

Najnowsza wersja aplikacji jest już dostępna w sklepach Google Play i Apple App Store – w tym pierwszym jest to 9.2, a drugim już 9.3. Wasz smartfon powinien automatycznie pobrać i zainstalować aktualizację, jeśli macie włączoną taką opcję. Jeżeli nie, przejdźcie do odpowiedniego repozytorium (linki do każdego są powyżej) i ręcznie dokonajcie aktualizacji.