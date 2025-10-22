Android 16 rozłożył smartfony Samsunga. Jest źle

Każdy może zaliczyć wpadkę. Jeśli jest ona pojedyncza – można ją wybaczyć. Jeżeli natomiast robi się z tego seria – już trudniej przymknąć na to oko. Aktualizacja do One UI 8 okazała się bardzo problematyczna dla Samsunga.

Android 16 z One UI 8 sprawia problemy na wielu smartfonach Samsunga

Udostępnianie One UI 8 rozpoczęło się 18 września 2025 roku. Jako pierwsi aktualizację otrzymali właściciele Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra. Posiadacze starszych smartfonów i tabletów producenta z Korei Południowej nie musieli jednak długo czekać, ponieważ w bardzo krótkim czasie nowe oprogramowanie trafiło na wiele sprzętów.

Początkowo tempo udostępniania One UI 8 wydawało się imponujące, gdyż zaktualizowanie tak dużej liczby różnych urządzeń w tak krótkim czasie z pewnością jest wyzwaniem. Niespełna miesiąc po wydaniu stabilnej wersji najnowszego systemu okazało się jednak, że niekoniecznie przynosi ona oczekiwaną jakość.

Po kilku dniach od udostępnienia One UI 8 dla serii Galaxy S22, co jest ostatnią tak dużą aktualizacją dla flagowców marki z 2022 roku, Samsung wycofał ze swoich serwerów One UI 8 dla Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra. Niektórzy użytkownicy skarżyli się na bardzo szybki drenaż akumulatora i niewykluczone, że to było powodem takiego kroku.

Aktualizacja dla serii Galaxy S22 została „częściowo wznowiona”, lecz wcale nie oznacza to, że to koniec problemów. Samsung bowiem wstrzymał również aktualizację (najpierw) dla smartfonów z linii Galaxy S24, a później (także) z rodziny Galaxy S23.

Ewidentnie zatem Koreańczycy mają problem z najnowszym wydaniem One UI 8. Świadczą o tym również informacje, że wstrzymana została też aktualizacja dla Galaxy M53 oraz Galaxy Z Fold Special Edition, choć w ostatnim przypadku już ją wznowiono.

Samsung zawiódł swoich klientów

Tak duża skala problemów z najnowszą wersją oprogramowania kładzie się cieniem na reputacji producenta z Korei Południowej. Co więcej – to nie pierwsza tego typu sytuacja, ponieważ w przeszłości zdarzały się podobne, o czym informowali nas nasi Czytelnicy.

Mając to na uwadze, być może warto rozważyć wstrzymanie się z instalowaniem aktualizacji systemu od razu po jej udostępnieniu, jeśli istnieje całkiem duże prawdopodobieństwo, że okaże się ona problematyczna. Trzeba jednak odnotować, że nie wszyscy użytkownicy narzekają – niektórzy nie zauważają żadnych problemów z działaniem swoich urządzeń po aktualizacji.