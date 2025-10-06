To ostatnia taka aktualizacja dla tych Samsungów

Choć Samsung wydłużył okres wsparcia dla swoich smartfonów do nawet 7 lat, to nie wszystkie modele mogą liczyć na otrzymywanie aktualizacji Androida i One UI przez tyle czasu. Ta seria (ex)flagowców producenta z Korei Południowej nie otrzyma już kolejnej iteracji One UI i wersji Androida.

To ostatnia taka aktualizacja dla tych smartfonów Samsunga

Nasz wierny Czytelnik Błażej (pozdrawiamy!) poinformował nas dziś, że jego Samsung Galaxy S22 Ultra otrzymał aktualizację do One UI 8.0 i systemu Android 16. W jego przypadku paczka z niezbędnymi do przeprowadzenia procesu instalacji nowego oprogramowania ważyła dokładnie 3177,80 MB.

Najnowsza wersja systemu to S908BXXUIGYI7 / S908BOXMIGYI7 / S908BXXUIGYI7, zawierająca poprawki zabezpieczeń z dnia 1 września 2025 roku. Podczas instalacji One UI 8.0 z systemem Android 16 nie można używać smartfona, dlatego najlepiej zrobić to wtedy, kiedy telefon nie będzie potrzebny.

Aktualizacja do One UI 8.0 (Android 16) dla smartfona Samsung Galaxy S22 Ultra (screen: Błażej Sz.)

Aktualizacja do One UI 8.0 i systemu Android 16 została udostępniona nie tylko modelowi Galaxy S22 Ultra, ale też smartfonom Samsung Galaxy S22 i Galaxy S22+. Z dużym prawdopodobieństwem jest to ostatnia „duża” aktualizacja dla tej serii smartfonów.

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, załączamy pełny wykaz zmian i nowości, jakie przynosi aktualizacja do One UI 8.0 i systemu Android 16 na przykładzie modelu Galaxy S22 Ultra:

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra nie dostaną już aktualizacji do systemu Android 17

Wkrótce po premierze rodziny Galaxy S22, która miała miejsce 9 lutego 2022 roku, producent Samsung ogłosił, że Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra otrzymają cztery aktualizacje Androida. Jako że zadebiutowały z Androidem 12, najnowszy Android 16 powinien być ostatnią taką aktualizacją dla tej linii exflagowców Koreańczyków.

Według serwisu Android Authority seria Galaxy S22 nie otrzyma nie tylko Androida 17, ale też może nie załapać się na aktualizację do One UI 8.5, która ma przynieść wiele przydatnych funkcji i zmiany wizualne. Ich właściciele nadal jednak mogą liczyć na poprawki zabezpieczeń, co najmniej do lutego 2027 roku.