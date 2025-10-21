Inteligentny zamek, który zamontuje nawet dziecko. Montaż jest banalny

Na globalnej stronie znanego chińskiego producenta pojawił się nowy inteligentny zamek. Jedną z jego największych zalet jest banalny montaż, z którym poradzi sobie każdy.

Inteligentny zamek z banalnym montażem

Xiaomi zaprezentowało nowy inteligentny zamek Self-Install Smart Lock. Model ten pojawił się już na globalnej stronie, więc jest spora szansa, że niebawem będzie można go zamówić.

Jedną z najważniejszych cech tego urządzenia jest bardzo prosty montaż, który nie wymaga wiercenia w drzwiach czy ingerencji lub niszczenia obecnie zainstalowanego zamka. Ponadto nowy sprzęt jest kompatybilny z różnymi rodzajami zamków.

Xiaomi Self-Install Smart Lock składa się z dwóch elementów – mechanicznego urządzenia blokującego drzwi (instalowanego od wewnątrz) i klawiatury (montowanej na zewnątrz).

Model ten można odblokować na kilka sposobów:

za pomocą PIN-u ustalonego na stałe lub tymczasowo,

skanując linie papilarne (producent deklaruje skuteczność identyfikacji skanera na poziomie 99,3%),

zdalnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej,

używając komend głosowych,

poprzez zapasowy klucz fizyczny.

Xiaomi Self-Install Smart Lock – łączność i dostępne funkcje

Nowy smart zamek Xiaomi łączy się z bezprzewodową siecią Wi-Fi oraz przez Bluetooth. Dzięki temu użytkownicy mogą ciągle monitorować stan zamka, sprawdzać czy drzwi na pewno zostały zamknięte, dowiadywać się o próbach manipulacji osób trzecich czy otrzymywać powiadomienia o powrocie do domu konkretnych członków rodziny. Model ten korzysta też ze standardu inteligentnego domu Matter, stając się częścią ekosystemu smart home.

Otwarcie zamka za pomocą komend głosowych (źródło: Xiaomi)

Użytkownik zamka Self-Install Smart Lock może również skorzystać z funkcji automatycznego blokowania – warunkiem jest jednak zastosowanie czujnika drzwi. Sprzęt zwykle jest blokowany za pomocą jednego przycisku.

Data rynkowej premiery Xiaomi Self-Install Smart Lock nie została jeszcze oficjalnie ujawniona. Nie jest też znana cena nowego inteligentnego zamka, jednak szczegółowe informacje na temat sprzętu opublikowano już na globalnej stronie Xiaomi. Możliwe więc, że model ten pojawi się w Polsce w niedalekiej przyszłości.

Warto przypomnieć, że inteligentne zamki stają się coraz bardziej popularne. W ostatnim czasie swoje dwie propozycje zamków na rynek wprowadziła marka Ezviz. Nowość zaproponowała także firma Yale Linus Smart Lock L2 Lite