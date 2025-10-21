Zrobili rewolucję w świecie AI. Teraz wydali własną przeglądarkę internetową

Poznajcie przeglądarkę internetową ChatGPT Atlas. Jej główną zaletą – jak łatwo się domyślić – jest integracja ze sztuczną inteligencją rozwijaną przez OpenAI.

Zadebiutowała przeglądarka internetowa ChatGPT Atlas

Czy wyobrażacie sobie przeglądarkę internetową bez chatbota AI? Podejrzewam, że obecnie wielu z Was odpowie „tak”, ale już w niedalekiej przyszłości integracja z AI może być kluczowa dla większości użytkowników. Nie powinno więc dziwić, że Microsoft Edge zmienia się w przeglądarkę AI, a rozwiązania wykorzystujące potencjał sztucznej inteligencji wprowadzane są w Google Chrome czy Operze.

Co więcej, giganci ze świata AI postanowili, że stworzą autorskie przeglądarki internetowe. Twórcy Perplexity uruchomili Comet. Z kolei zespół OpenAI właśnie pochwalił się ChatGPT Atlas, czyli nową przeglądarką internetową opartą na sztucznej inteligencji.

Rdzeniem przeglądarki internetowej jest ChatGPT, który – jak podkreślają sami twórcy – staje się coraz inteligentniejszy i bardziej pomocy w miarę korzystania z Atlas. Przeglądarka ma bowiem funkcję zapamiętywania działań podejmowanych przez użytkownika, w tym również kontekstu odwiedzanych stron. Do tej pamięci można powrócić później w dowolnym momencie. Ma to sprawić, że korzystanie będzie doświadczeniem odczuwalnie bardziej osobistym niż w przypadku innych przeglądarek internetowych.

źródło: OpenAI

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przykładowo zapytać ChatGPT o wszystkie oferty pracy, które przeglądaliśmy w zeszłym tygodniu. Następnie można go wykorzystać do stworzenia podsumowania trendów branżowych, które pozwolą użytkownikowi przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych. Warto zaznaczyć, że funkcja pamięci przeglądarki jest opcjonalna i użytkownik ma nad nią kontrolę – dostępna jest możliwość przeglądania zawartości lub jej usunięcia.

Ponadto ChatGPT może wykonać pracę za użytkownika w trybie agenta. Sztuczna inteligencja poradzi sobie m.in. z wyszukiwaniem i analizowaniem informacji, automatyzacją zadań oraz planowaniem wydarzeń i umawianiem spotkań. Tryb agenta jest dostępny w wersji zapoznawczej dla subskrybentów planów Plus, Pro i Business.

źródło: OpenAI

ChatGPT Atlas jest już dostępny do pobrania

Nową przeglądarkę internetową można pobrać z oficjalnej strony. Niestety, obecnie dostępna jest wyłącznie wersja na macOS. Użytkownicy systemów Windows, Android, a także iOS muszą poczekać. Twórcy obiecują, że dodatkowe wersje zadebiutują wkrótce, aczkolwiek dokładny harmonogram planowanych prac nie jest znany.