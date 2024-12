Android 16 pozwoli zapanować nad dużą liczbą powiadomień

Jeszcze trochę czasu pozostało do premiery, ale znamy już niemało informacji na temat tego, co wprowadzi Android 16. Google ma szykować zmiany w powiadomieniach, a także pojawi się nowość, która powinna ucieszyć użytkowników aplikacji społecznościowych.

Android 16 ma usprawnić system powiadomień

Niedawno zadebiutował Android 15. Prawdopodobnie wciąż wiele osób nie otrzymało aktualizacji do tej wersji oprogramowania. Nie zmienia to jednak faktu, że trwają już prace nad kolejną, dużą aktualizacją, która będzie oznaczona liczbą szesnaście. W związku z tym, że odniesienia do nowych funkcji pojawiają się już w wersjach beta Androida i innych miejscach, to zdążyliśmy poznać kilka ciekawostek.

Jak wynika ze zmian odkrytych przez Android Authority, Android 16 doczeka się nowego podejścia do powiadomień. Powinno ono spodobać się szczególnie osobom, które tych powiadomień dostają dużo i zapanowanie nad nimi nie należy do zbyt łatwych zadań. Teraz całość ma być bardziej zautomatyzowana.

Owszem Android potrafi już grupować powiadomienia, które podchodzą z tej samej aplikacji. Natomiast nowa funkcja sprawi, że możliwe będzie grupowanie powiadomień według kategorii, a także wyciszanie niektórych z nich. Całość ma przypominać kategorie znane chociażby z Gmaila, w którym mamy wiadomości podstawowe, promocje czy wiadomości społecznościowe. Niewykluczone, że w przypadku powiadomień na smartfonie kategorie doczekają się większego rozbudowania, aby objąć w ten sposób możliwie jak najwięcej różnych aplikacji i gier.

(źródło: Android Authority)

Serwis Android Authority zwraca uwagę, że omawiana nowość dostępna jest w wersji beta Androida 15, ale obecnie jest wyłączona. Owszem Google może pochwalić się nią jeszcze w stabilnej aktualizacji „Piętnastki”, ale nie brakuje opinii, że Android 16 jest tutaj bardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Aplikacje społecznościowe zrobią lepsze zdjęcia nocą

Kolejna nowość, którą najpewniej przyniesie Android 16, powinna spodobać się użytkownikom aplikacji społecznościowych. Szczególnie osobom, które często wrzucają zdjęcia na tego typu platformy.

Google zamierza bowiem wprowadzić API o nazwie Night Mode Indicator, które pozwoli aplikacjom (np. Instagram, Snapchat i innym) wykrywać, kiedy smartfon znajduje się w warunkach słabego oświetlenia. W razie wykrycia takich warunków, uruchomiony zostanie tryb nocny, aby wykonać lepsze zdjęcie przy słabym świetle. To wszystko bez konieczności sięgania po aplikację aparatu – nie trzeba będzie wychodzić z aplikacji społecznościowej, aby otrzymać tryb nocny.

Przykład działania trybu nocnego w aplikacji Instagram (źródło: Google)

Co prawda, Instagram obsługuje już funkcję o takiej zasadzie działania, ale tylko w przypadku wybranych smartfonów – Pixel 6 i nowsze modele, Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6. Za sprawą API Night Mode Indicator rozwiązanie ma stać się znacznie bardziej powszechne.

Wypada dodać, że Android 16 wprowadzi wygodniejszy sposób dzielenia się muzyką, a także Android 16 ma przynieść kilka funkcji inspirowanych iOS. Raczej nie będzie to rewolucyjna aktualizacja, ale powinna zapewnić zestaw zmian, które pozytywnie wpłyną na komfort korzystania ze smartfona.