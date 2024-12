Mapy Apple w przeglądarce z nową funkcją. Firma powoli dogania konkurencję

Od kilku miesięcy Mapy Apple dostępne są z poziomu przeglądarki internetowej. Teraz zespół Tima Cooka zdecydował się wprowadzić przydatną funkcję.

Mapy Apple w tym roku pojawiły się w nowej wersji

Nie brakuje opinii, że Mapy Google w wybranych krajach sprawdzają się bardzo dobrze, podobno nawet lepiej niż Mapy Google czy Waze. Jak to wygląda w Polsce? W dużych miastach jest jeszcze całkiem nieźle, ale gorzej sytuacja wygląda w innych regionach kraju. Wpadki zdarzają się nawet przy popularnych lokalizacjach znajdujących się przy autostradach.

Owszem Mapy Apple mają jeszcze trochę do nadrobienia w Polsce, ale miejmy nadzieję, że firma z Cupertino wreszcie zdecyduje się zakasać rękawy i zapewni nam wartą uwagi alternatywę dla chociażby Google Maps. Wśród pozytywnych zmian, które udostępniono też w Polsce, należy wymienić pojawienie się przeglądarkowej wersji Apple Maps w lipcu tego roku.

Z map stworzonych przez Apple możemy korzystać z poziomu przeglądarki, ale aktualnie usługa znajduje się w wersji beta. Nie zauważyłem, aby sprawiała problemy, więc prawdopodobnie „beta” odnosi się do listy dostępnych funkcji. Otóż Mapy Apple w przeglądarce są znacznie uboższe w funkcje od map podanych w formie aplikacji na iPhone’y czy iPady.

Przeglądarkowe Mapy Apple zyskały nową funkcję

Apple rozpoczęło wdrażanie nowej funkcji w Mapach Apple dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej. Otóż użytkownicy otrzymali dostęp do rozwiązania o nazwie Look Around, czyli odpowiednika Google Street View.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Warto zaznaczyć, że funkcja Look Around powinna być już dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób. Co więcej, możemy z niej korzystać również w Polsce – nie chodzi o samą możliwość odbycia wirtualnej wycieczki, ale również o fakt, że na naszych drogach pojawiły się samochody, które wykonały zdjęcia dla Apple.

Debiut nowej funkcji zdecydowanie cieszy. Naprawdę przydałaby się silniejsza konkurencja dla Google Maps. Firma Tima Cooka musi jednak jeszcze sporo nadrobić i to zarówno w przypadku wersji przeglądarkowej, jak i mobilnych aplikacji. Uważam, że przykładowo wyznaczenie trasy, która biegnie przez zamkniętą bramę na jednym z MOP-ów jest niedopuszczalne.

Jeśli chcecie sprawdzić funkcję Look Around, to przypominam, że Mapy Apple dostępne są pod tym adresem.