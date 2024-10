Android 16 skopiuje iOS, ale doda też coś od siebie

Android 15 dopiero trafił na pierwsze smartfony, a Google już pracuje nad kolejną wersją systemu operacyjnego, sygnowanego zielonym robotem. Android 16 może zaoferować funkcjonalność podobną do znanej iOS, a także wprowadzić zmianę, która ułatwi życie użytkownikom.

Android 16 z Dynamiczną Wyspą

Google kopiuje funkcje z iOS, a Apple ściąga z Androida. Choć jest to często obiektem drwin, to finalnie jest to korzystne dla użytkowników, ponieważ mają dostęp do coraz szerszej funkcjonalności. W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdy iOS stał się inspiracją do nowego rozwiązania w systemie Android 16.

Mishaal Rahman odkrył w najnowszym wydaniu Android 15 QPR1 Beta 3 nowość o nazwie Rich Ongoing Notifications – API, które pozwala na wyświetlanie aplikacjom więcej niż tylko ikony na górnej belce. Dzięki temu rozwiązaniu mogą wyświetlać dodatkowe i aktualizowane na bieżąco informacje w niewielkiej kapsułce.

Niewykluczone, że dotknięcie tej kapsułki spowoduje wyświetlenie okna, zawierającego dodatkowe informacje bez uruchamiania aplikacji na pełnym ekranie. Dzięki temu użytkownik mógłby w każdej chwili otrzymać najnowsze informacje oraz wejść z nimi w interakcję, nie musząc wyłączać aktualnie używanego programu.

Rich Ongoing Notifications w systemie Android 16 (źródło: Mishaal Rahman | Android Authority)

Na obecnym etapie Rich Ongoing Notifications nie działają, ale dzięki zapewnianym przez Google narzędziom Mishaal Rahman zdołał utworzyć przykładowe kapsułki.

Android 16 może ułatwić też znajdowanie szybkich ustawień

Oprócz Rich Ongoing Notifications system Android 16 może zyskać też inne udogodnienie, a mianowicie podział kafelków szybkich ustawień na kategorie. Na obecnym etapie rozwoju jest ich siedem – dostępność, łączność, wyświetlacz, prywatność, zapewniane przez aplikacje, nieznane i narzędzia.

Szybkie ustawienia podzielone na kategorie w systemie Android 16 (źródło: Mishaal Rahman | Android Authority)

Dzięki temu użytkownicy będą mogli szybciej znaleźć żądany kafelek szybkiego ustawienia w trybie edycji panelu szybkich ustawień, zamiast za każdym razem przelatywać wzrokiem po wszystkich kafelkach po kolei. Oczywiście zapewne wiele osób może potrzebować trochę czasu, aby się przyzwyczaić do kategoryzacji, ale na pewno jest to krok w dobrą stronę.

Dzięki temu bowiem użytkownicy szybciej znajdą nowy kafelek, który będą chcieli dodać do panelu szybkich ustawień. Na tym jednak nie koniec, ponieważ może pojawić się też możliwość zmiany rozmiaru i pozycji kafelków:

Aktualnie nie ma jednak jeszcze 100% pewności, że wszystkie ww. funkcje będą dostępne w finalnym wydaniu systemu Android 16. Google ma jeszcze dużo czasu, aby je dopracować i wdrożyć, ale jeśli napotka jakieś problemy, może z tego zrezygnować.