Android 16 pomoże Ci dzielić się muzyką. I nie irytować się tyle

Prace nad systemem Android 16 nabierają tempa. Firma Google wypuściła pierwszą wersję testową, pozwalającą programistom zapoznać się z przygotowywanymi zmianami i nowościami. Co czeka użytkowników? Ano jest kilka ciekawych rzeczy na horyzoncie.

Wygodne udostępnianie dźwięku w systemie Android 16

Android 15 został już wypuszczony w świat, w związku z czym prace nad jego następcą wchodzą na kolejny etap. Firma Google udostępniła pierwszą wersję zapoznawczą dla deweloperów (Developer Preview 1) systemu Android 16 o nazwie kodowej Baklava. Nie brakuje w niej ciekawostek, a jedną z najważniejszych jest funkcja Audio Sharing, czyli udostępnianie dźwięku.

Funkcja Audio Sharing umożliwia wygodne udostępnianie dźwięku urządzeniom znajdującym się w zasięgu technologii Bluetooth LE. Prace nad nią były prowadzone już przy okazji Piętnastki, ale nie trafiła ona do finalnego wydania. Dobrze widzieć jednak, że nie została porzucona, a jedynie – najprawdopodobniej – nieco opóźniona.

Dzięki tej funkcji możliwe jest utworzenie strumienia audio i udostępnianie go – albo publicznie, albo po podaniu hasła. Sprawia, że wygodne staje się na przykład równoczesne słuchanie muzyki przez dwie osoby na dwóch zestawach słuchawkowych, choć lista potencjalnych zastosowań jest dłuższa.

Pozostałe nowości w Android 16 DP1

Na udostępnianiu dźwięku nie kończą się jednak nowinki proponowane w pierwszej wersji zapoznawczej Androida 16. Równocześnie obok 24-godzinnej historii dostępu aplikacji do lokalizacji, aparatu i mikrofonu pojawia się 7-dniowa, lista trybów kolorów (naturalny / adaptacyjny) rozszerza się o „eksperymentalny”, a wisienką na torcie jest funkcja Notification Cooldown.

Przy tej ostatniej warto się na moment zatrzymać. Funkcja Notification Cooldown pomoże bowiem nie wpaść w szał, gdy powiadomienia zaczynają przychodzić jedno za drugim – Android 16 w takiej sytuacji zredukuje głośność i wibracje. Użytkownik może wybrać po ilu powiadomieniach ma się aktywować ta funkcja i na jak długo. Cóż, brzmi to jak coś, z czego chciałbym skorzystać.

Z wcześniejszych doniesień wynika zaś, że panel powiadomień w systemie Android 16 zyska nowy wygląd. Zmieni się także sposób docierania do niego – wystarczy krótkie, pojedyncze przewinięcie palcem (tak jak teraz uruchamia się panel szybkich ustawień).

Kiedy premiera systemu Android 16? Nieco wcześniej

Firma Google zaprezentowała również rozkład jazdy, stanowiący odpowiedź na pytanie o to, co dalej. Do końca roku potrwa etap deweloperski, następnie do marca udostępniane będą kolejne wersje beta, aż wreszcie uruchomiony zostanie proces stabilizacyjny.

W efekcie do pełnego wydania Androida 16 ma dojść już w drugim kwartale 2025 roku. Według tych planów zatem premiera będzie miała miejsce o cały kwartał wcześniej niż do tej pory (kolejne wersje systemu ukazywały się wszak nie latem, lecz jesienią).