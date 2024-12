Nowy iPhone SE może zadebiutować pod zmienioną nazwą

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to nowy iPhone SE zadebiutuje pod inną nazwą. Poznaliśmy też możliwe plany zespołu Tima Cooka dotyczące iPhone’a 17 Pro i kolejnej generacji przystawki Apple TV.

iPhone SE 4 z nową nazwą

Na temat kolejnej generacji iPhone’a SE pojawiło się już sporo informacji. Owszem Apple w tej kwestii milczy, ale jak najbardziej możemy założyć, że wiele szczegółów już znamy za sprawą nieoficjalnych źródeł. Tym bardziej, że firma Tima Cooka ma ostatnio problem z trzymaniem różnych ciekawostek i danych w tajemnicy.

Przykładowo ostatnio dowiedzieliśmy się, że iPhone SE 4 otrzyma 8 GB RAM i wizualnie będzie przypominał model iPhone 14. Patrząc na bezpośredniego poprzednika, czyli iPhone’a SE 2022, możemy mówić o zdecydowanie dużych nowościach. Z drugiej strony, ekran mający najpewniej 60 Hz i przeciętny zestaw aparatów, sprawią, że pod pewnymi względami będzie to urządzenie przestarzałe już w dniu debiutu.

Co ciekawe, kolejny przedstawiciel linii najtańszych smartfonów z Cupertino może pojawić się pod inną nazwą niż dotychczas zakładaliśmy. Podobno ma on nazywać się iPhone 16e, co mogłoby nawiązywać do innych nietypowych nazw stosowanych wcześniej przez Apple – przykładowo iPhone 5c czy XR.

iPhone 14 (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Co miałaby oznaczać litera „e” w nazwie? Obecnie nie wiadomo. Zastanówmy się jednak, czy taka zmiana nazwy ma jakikolwiek sens. Jeśli założymy, że linia SE nie jest zbyt popularna i większość osób jej nie kojarzy, to przejście na nowe nazewnictwo może okazać się dobrym pomysłem. Otóż „16e” mogłoby sugerować, że jest to nowy smartfon, będący czymś poniżej wciąż świeżych „Szesnastek”.

Wypada też zauważyć, że nazwa SE nie jest stosowana przez Apple w przypadku pozostałych produktów. Możliwe więc, że jej koniec jest bliski i firma spróbuje innego podejścia, aby przyciągnąć klientów do nowego smartfona. Podobno iPhone SE/16e ma zadebiutować wiosną 2025 roku.

iPhone 17 Pro bez nowego układu aparatów

Niedawno internet został zalany informacjami, że linia iPhone 17 Pro doczeka się nowego, poziomego układu aparatów, co budziło skojarzenia z serią Google Pixel 9. Według najnowszych informacji taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Apple ma pozostać przy dotychczasowym układzie, aczkolwiek powinniśmy spodziewać się pewnych zmian w wyglądzie tyłu smartfonów.

A jakby 17 Pro miał taki wygląd? (fot. @theapplehub | X)

Przystawka Apple TV to jeden z lepszych produktów z Cupertino, który oferuje bezproblemową pracę przez wiele lat i może pełnić rolę nie tylko dodatku do telewizora. Ostatnia generacja zadebiutowała w 2022 roku, więc coraz więcej osób wygląda nowego urządzenia. Niewykluczone, że jego premiera odbędzie się w 2025 roku, aczkolwiek trudno wskazać bardziej precyzyjną datę.

Co zapewni nowa generacja Apple TV? Możliwe, że na pokładzie znajdzie się autorski chip Apple, który będzie odpowiadał za Bluetooth i Wi-Fi. Ma on obsługiwać m.in. Wi-Fi 6E. Powinniśmy też spodziewać się nowszego procesora – obecna generacja wykorzystuje A15 Bionic. Raczej nie zobaczymy większych zmian konstrukcyjnych. Warto wspomnieć, że cena może zostać obniżona – analityk Apple Ming-Chi zasugerował, że podstawowa wersja ma startować poniżej 100 dolarów. Aktualna generacja w USA zaczyna się od 129 dolarów za wariant 64 GB.