Intel łata procesory Core Ultra 200S. Czy już nadają się do grania?

Zaprezentowane na początku października procesory Intel Core Ultra 200S w architekturze Arrow Lake-S na papierze wyglądały na solidnych następców modeli 14. generacji. Niestety, w praktyce okazało się, że gracze napotkali kilka przeszkód na drodze bezawaryjnego doświadczenia. Na szczęście mamy dla Was dobre wieści.

Jak wyglądał przebieg akcji naprawczej?

Aby całość była jak najbardziej czytelna, ułóżmy to sobie wszystko w kolejności chronologicznej. Oficjalna prezentacja procesorów Intel Core Ultra 200S odbyła się 10 października 2024 roku, a sprzedaż rozpoczęto 24 października. Szybko jednak pojawiają się głosy, że wyniki w grach odbiegają od tego, co obiecywał producent, a zamiast progresu widać regres. Nadsyłane ogłoszenia spowodowały, że odpowiednia komórka badająca problem została powołana dwa dni później, czyli 26 października.

Do 8 listopada udało się ustalić wstępne przesłanki i opracowano plan działania rozpisany na 4-6 tygodni oraz oparty na publicznej analizie źródła problemów. Dochodzenie zostało zakończone i na ten moment Intel wymienia pięć kwestii, które wpływają na działanie procesora. Na cztery z nich udało się znaleźć rozwiązanie.

Brakująca paczka PPM i niedziałający Intel APO

Na czym polegał pierwszy wymieniony przez giganta problem? Chodzi o ustawienia związane z pracą procesora, ustalane przez Windowsa poprzez „tryby zasilania”. Przy świeżej instalacji systemu operacyjnego, aby tryby obejmowały jak najszerszą listę procesorów, stosuje się generyczne ustawienia. Dostawcy sprzęty najczęściej aktualizują parametry za pomocą aktualizacji Windows lub sterowników chipsetu.

W tym przypadku za spadek wydajności, wynoszący ok. 6-30%, winę ponosiła źle zaplanowana paczka aktualizacji dla systemu Microsoft. Całość została rozwiązana wraz z aktualizacją Windows 11 26100.2161 (KB5044384).

Ta sama aktualizacja systemu rozwiązała kolejny problem, którego przyczyna leżała w oprogramowaniu Intel APO – funkcja ta optymalizuje w czasie rzeczywistym planowanie wątków w grach i systemie operacyjnym, aby poprawić wydajność. Nie każda gra z tego korzysta, jednak tam, gdzie APO mogłoby poprawić wynik, brak Intel PPM sprawiał, że procesor wchodził w stan odbiegający od normy i funkcja nie działała.

BSOD związany z niektórymi grami

Tutaj Intel stawia sprawę jasno – w grach wyposażonych w system wykrywający oszustów Easy Anti-Cheat wersja sterowników pomiędzy Windows 11 24H2 a kwietniem 2024 lub starszymi powodowała wysypanie się całego systemu i restart komputera. Obecnie Epic Games oferuje zaktualizowane sterowniki, które powinny zostać wdrożone wraz z aktualizacją gier. Lista pozycji wyposażonych w EAC obejmuje Apex Legends, iRacing, Fall Guys, Rust oraz Fortnite.

Niewłaściwa konfiguracja BIOS-u i optymalizacja z nowym mikrokodem

BIOS to jedno z tych miejsc, w którym skrywa się kilka sposobów na przyspieszenie komputera – to tam można włączyć Resizable BAR czy wspomniane wyżej APO, dostosować mnożnik pamięci, a także zwiększyć limity mocy. Okazuje się, że zbadane przez Intela ustawienia niektórych BIOS-ów wykazały, że były one źle skonfigurowane. Koszt wydajnościowy wynosił, w zależności od ustawień, od 2 do 14%. Rozwiązaniem tego problemu są nowe sterowniki BIOS-u w płytach głównych z serii Intel Z890.

Ostatnia kategoria poprawek również związana jest z BIOS-em. Na ten moment Intel nie był jednak gotowy wdrożyć nowości optymalizujących pracę systemu. Poprawa osiągów w tym zakresie będzie związana z premierą mikrokodu 0x114, który zostanie wypuszczony w pierwszej połowie stycznia 2025 roku. Dokładny termin udostępnienia poprawek będzie zależny od testów i planów firm zajmujących się dedykowanymi płytami głównymi.

Gdybyśmy zatem mieli podsumować to jednym akapitem – Intel namierzył większość problemów trapiących graczy, którzy kupili procesor z serii Core Ultra 200S. Aby poprawić wydajność CPU w grach i zwiększyć jego stabilność należy zaktualizować BIOS oraz zainstalować poprawki do Windowsa 11 o numerze 26100.2314 lub nowsze. Ostatnia porcja zmian pojawi się z mikrokodem 0x114 na początku 2025 roku.

Na bazie około 35 gier Intel przewiduje, że zmiana będzie dość skromna – mowa tu o średnio kilkuprocentowym wzroście wydajności.