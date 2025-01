Kiedy Android 16 wkroczy w kolejną fazę? Pojawiła się data

Jeden z pracowników Google przypadkowo zdradził prawdopodobne daty premiery trzech pierwszych wersji beta systemu Android 16. Jak prezentuje się potencjalny harmonogram?

Wyciekł nieoficjalny harmonogram wersji beta systemu Androida 16

Android 15 oficjalnie zadebiutował we wrześniu 2024 roku, a już od listopada wspomina się o kolejnej wersji. Zazwyczaj nowa wersja systemu wydawana była wraz z prezentacją najnowszych smartfonów Pixel, choć w przypadku ostatniej mieliśmy do czynienia z sytuacją wyjątkową. Google w zeszłym roku nie zdołało wyrobić się z opracowaniem Androida 15, przez co seria Pixel 9 trafiła na rynek ze starym oprogramowaniem.

Z informacji udostępnionych przez Google, pierwsza wersja beta ma pojawić się już pod koniec stycznia 2025 roku. Kolejne aktualizacje wersji testowej Androida 16 według harmonogramu mają zostać udostępnione kolejno w lutym i marcu br. Choć konkretne daty nie zostały przekazane, jeden z zatrudnionych przez technologicznego giganta mógł je przypadkowo ujawnić.

Harmonogram wydawania kolejnych wersji systemu Android 16 (źródło: Android Developers)

AssembleDebug z Android Authority zauważył na Android Gerrit, że pracownik Google ujawnił szczegółowe daty dotyczące aktualizacji oprogramowania Android 16:

Beta 1 – 22 stycznia 2025 roku;

Beta 2 – 19 luty 2025 roku;

Beta 3 – 12 marca 2025 roku.

Należy jednak mieć na uwadze, że informacje te nie są oficjalne i nie zostały potwierdzone przez technologicznego giganta. Daty te dotyczą wyłącznie wersji testowych, a Google może dodatkowo wprowadzić kolejne wersje testowe w kwietniu oraz maju 2025 roku. Udostępnienie stabilnej wersji jest zaplanowane na drugi kwartał 2025 roku.

Android 16 otrzyma funkcję inspirowaną opcją OnePlusa?

Sukcesywnie napływają też wieści o nowych funkcjach, jakie mają pojawić się na urządzeniach mobilnych wraz z Androidem 16. Jedną z nich jest możliwość podziału ekranu na trzy części – opcja ta prawdopodobnie (o ile dojdzie do skutku) trafi wyłącznie na tablety.

Według informacji odkrytych przez Android Authority funkcja ta przypomina nieco zastrzeżony system wielozadaniowości Open Canvas wdrożony do składanego smartfona OnePlus Open i tabletów OnePlus Pad i OnePlus Pad 2. Opcja pozwala na jednoczesne otwarcie trzech aplikacji obok siebie – dwie wyświetlane są po równo na 90% ekranu, a trzecia zajmuje pozostałe 10% z możliwością szybkiego powiększenia.