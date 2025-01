Lenovo Erazer S130 – tablet 2 w 1 z Windowsem na pokładzie

Lenovo Erazer S130 to nowa propozycja producenta, która w założeniu ma łączyć funkcjonalność tabletu z możliwościami laptopa. Został wyposażony w system Windows 11, procesor Intel i całkiem przyzwoity wyświetlacz. Co jeszcze oferuje?

Specyfikacja Lenovo Erazer S130

Lenovo Erazer S130 to urządzenie 2-w-1, przypominające tablet z dołączaną klawiaturą. Wyróżnia się 13-calowym wyświetlaczem IPS o rozdzielczości 3000×2000 pikseli i jasności 420 nitów. Wyświetlacz oferuje wsparcie dla dziesięciopunktowego dotyku oraz certyfikat TÜV Rheinland, który potwierdza skuteczną eliminację emisji światła niebieskiego.

Motorem napędowym urządzenia jest procesor Intel Celeron N100 z czterema rdzeniami i maksymalnym taktowaniem do 3,4 GHz, co powinno zapewnić płynne działanie w codziennych zastosowaniach, ale mocy może zabraknąć przy bardziej wymagających zadaniach. W zależności od potrzeb użytkownik może wybrać konfigurację z 8 GB RAM w standardzie DDR5 i 256 GB pamięci SSD lub mocniejszy wariant z 16 GB RAM i 512 GB SSD.

Na uwagę zasługuje również smukła konstrukcja. Sprzęt ten waży jedynie 768 gramów (bez klawiatury) i ma grubość zaledwie 10,7 mm. Metalowa obudowa z zaokrąglonymi krawędziami nadaje urządzeniu nowoczesny, elegancki wygląd. Tablet wyposażono w odłączaną klawiaturę typu „smart”, która oferuje użytkownikom również touchpad oraz dedykowane klawisze skrótów. Po podłączeniu klawiatury tablet zmienia się w niemal pełnoprawnego laptopa.

źródło: Lenovo

Co jeszcze na pokładzie i za ile?

Lenovo Erazer S130 został wyposażony w dwa porty USB 3.0 typu C, gniazdo audio 3,5 mm oraz wsparcie dla Wi-Fi i Bluetooth 4.2. Podzespoły zasilane są akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Według zapewnień producenta wystarczy to nawet na 6 godzin pracy na jednym ładowaniu. Akumulator obsługuje szybkie ładowanie w technologii PowerDelivery przez port USB-C.

Urządzenie wyposażono w system Windows 11, co gwarantuje pełen dostęp do aplikacji i narzędzi znanych z komputerów stacjonarnych. Dodatkowo na pokładzie znalazły się dwa głośniki stereo, przednia kamerka 1 Mpix do wideorozmów oraz główny aparat o rozdzielczości 5 Mpix.

Cena Lenovo Erazer S130 w podstawowej wersji (8 GB RAM + 256 GB SSD) wynosi 2899 juanów (ok. 1640 złotych), a za wersję z 16 GB RAM i 512 GB SSD trzeba zapłacić 3199 juanów (ok. 1800 złotych). Model jest dostępny w Chinach i nie jest pewne, czy trafi na globalny rynek.