Smartfon z dwoma ekranami za nieco ponad 700 złotych

Na rynku oficjalnie zadebiutował Fossibot S3 Pro. To smartfon, który skutecznie przykuwa uwagę. Robi to przede wszystkim faktem, że, choć kosztuje bardzo niewiele, oferuje nie jeden, a dwa wyświetlacze.

Fossibot S3 Pro to tani smartfon z dwoma ekranami

Dwa ekrany zdecydowanie są tym, co wyróżnia tani smartfon Fossibot S3 Pro na tle konkurencji. Przy czym nie mówimy tu o pełnoprawnym dodatkowym wyświetlaczu, jak ma to miejsce w przypadku składaków. Zamiast tego mamy niewielki panel, zainstalowany pośrodku wyspy aparatów. Podobne rozwiązanie już widzieliśmy, ale raczej były to tzw. pancerne smartfony projektowane tak, by wytrzymywały jak najwięcej. Dla tego tutaj postawiono na inne priorytety.

Fossibot S3 Pro (fot. Fossibot)

Smartfon Fossibot S3 Pro ma mianowicie być codziennym, uniwersalnym sprzętem cechującym się oryginalną konstrukcją i… niską ceną. Już teraz można go kupić na platformie AliExpress, gdzie jego cena w złotówkach wynosi ~720 złotych (a dostawa jest darmowa). Jest to wprawdzie tylko promocyjna cena na start, obowiązująca do 7 lutego 2025 roku i obniżona z regularnej wynoszącej ~1010 złotych, ale do regularnych cen w chińskich sklepach należy podchodzić z pewnym dystansem.

Specyfikacja Fossibot S3 Pro

Co otrzymujemy w zamian? Zacznijmy może od wyświetlaczy. Główny to panel AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+. Dodatkowy ekran z tyłu natomiast jest okrągły i ma średnicę 1,09 cala. Może wyświetlać widżety lub powiadomienia – zupełnie jak smartwatch (cechuje go nawet podobny interfejs).

Fossibot S3 Pro (fot. Fossibot)

Dodatkowy ekran otoczony jest przez dwa aparaty (główny 64 Mpix i 2 Mpix do fotografii makro) oraz lampę błyskową. Z przodu natomiast znajduje się kamera o rozdzielczości 8 Mpix.

W środku smartfona zainstalowano raczej przeciętny procesor MediaTek Helio G85, który nie pozwala też liczyć na łączność 5G. Towarzyszy mu 6 GB RAM i 128 GB pamięci na pliki (z opcją rozszerzenia nawet o 1 TB przy użyciu karty microSD). Dopełnieniem całości jest zaś akumulator o pojemności 5000 mAh z funkcją ładowania o mocy 18 W, a kompatybilna ładowarka znajduje się w zestawie.

Całość zamknięta jest w obudowie o grubości 8,65 mm i waży niespełna 200 gramów. Do wyboru są dwa kolory: szary oraz zielony.