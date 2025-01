Nowa usługa Revolut dla Polaków. Za darmo

Revolut Bank UAB ogłosił dziś udostępnienie nowej usługi klientom z Polski (i nie tylko), z której będą mogli korzystać bez dodatkowych opłat. Europejski bank z siedzibą na Litwie uważa, że dzięki temu regularne inwestowanie będzie mogło stać się dostępną i powszechną praktyką.

Revolut udostępnia bezprowizyjne plany inwestycyjne ETF (fundusze indeksowe)

Revolut poinformował dziś, że jego 4 miliony klientów w Polsce mogą skorzystać z nowej usługi – bezprowizyjnych planów inwestycyjnych ETF (funduszy indeksowych). Dostarczaniem tego produktu w krajach EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zajmuje się Revolut Securities Europe UAB. Jest to firma inwestycyjna autoryzowana i regulowana przez Bank Litwy.

Revolut uważa, że udostępnienie bezpłatnie takiej usługi sprawi, że regularne inwestowanie stanie się usługą powszechną i dostępną dla szerokiego grona odbiorców. Klienci w Polsce mogą skonfigurować automatyczne, cykliczne wkłady do funduszy ETF już od 1 euro. Do wyboru jest ponad 300 notowanych w Unii Europejskiej funduszy ETF.

Za cykliczne transakcje w ramach nowej usługi Revolut nie będzie pobierał prowizji, a także nie wliczy ich do miesięcznego limitu w użytkowanym przez danego klienta planu. Dzięki temu cała wpłacona kwota będzie inwestowana w wybrany fundusz, a cykliczność może (aczkolwiek nie musi) pomóc wykorzystać siłę odsetek składanych.

Ponadto klienci, dzięki dużemu wyborowi dostępnych funduszy, mogą dobierać je w zależności od profilu ryzyka i celów inwestycyjnych – od funduszy ETF opartych na obligacjach po te oparte na akcjach.

Co to jest ETF?

Fundusze ETF (fundusze indeksowe; ang. Exchange Traded Funds) to notowane na giełdzie fundusze inwestycyjne, które odwzorowują indeks giełdowy lub różnorodne grupy aktywów, akcji lub towarów. Jak każdy tego typu produkt, nie daje on 100% gwarancji zysku, dlatego nie jest to opcja dla osób, które nie są w stanie zaakceptować ryzyka ewentualnej utraty części lub całości kapitału.

Dla osób zainteresowanych inwestowaniem przygotowano dedykowany terminal inwestycyjny. Jest on dostępny również na komputerach – aby z niego skorzystać, należy się zalogować na swoje konto Revolut (wpisać numer telefonu i następnie kod dostępu).