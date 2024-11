Android 16 tuż za rogiem. Google zdradza, kiedy się go spodziewać

Dopiero co pisaliśmy o premierze Androida 15, a już dostaliśmy informacje o kolejnej iteracji systemu na smartfony. Dzięki uprzejmości Google dowiedzieliśmy się, kiedy zadebiutuje Android 16.

Premiera Androida 16 w 2025 roku

Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, że oficjalnie debiutuje Android 15, czyli najnowsza wersja systemu operacyjnego dla smartfonów. Ta iteracja wniosła przede wszystkim aktualizację kodu, która przyczyniła się do poprawy wydajności. Oprócz tego kilka „bajerów”, jak np. przypisanie paska zadań czy podzielenie pamięci na przestrzeń na tzw. „wrażliwe dane”. W pierwszej kolejności Androida 15 otrzymały Pixele, więc można zakładać, że w przypadku Androida 16 będzie podobnie.

Matthew McCullough, wiceprezes odpowiadający za rozwój Androida, opublikował post na blogu, w którym poinformował, że kolejna wersja oprogramowania zostanie wypuszczona w pierwszej połowie 2025 roku, a konkretnie to w drugim kwartale. Ze słów Matthew wynika, że Google planujeme wydawanie głównej wersji systemu Android na drugi kwartał, a nie na trzeci, aby lepiej dostosować się do harmonogramu premier urządzeń z serii Pixel.

I ma to sens – chyba wszyscy pamiętają, że seria Pixel 9 zadebiutowała z… Androidem 14, co było pierwszą taką sytuacją w historii. Wcześniej wszystkie modele z tej linii zawsze miały najnowszą wersję oprogramowania – tym razem Google nie wyrobiło się z jej wydaniem przed przyspieszoną premierą smartfonów.

Co nowego wniesie Android 16?

Na razie niewiele wiemy na temat tego, co zaoferuje użytkownikom Android 16. Między wierszami możemy jednak przeczytać, że kolejne, spore zmiany, będą skierowane do programistów, którzy będą musieli przystosować swoje aplikacje do nowych interfejsów API. W podlinkowanym wyżej poście na blogu Androida można przeczytać krótką instrukcję, jak się do tego przygotować.

Warto również wspomnieć, że Android 16 nie będzie jedyną dużą aktualizacją w 2025 roku. Twórcy planują wypuścić w czwartym kwartale „mniejszą aktualizację”, ale na tyle sporą, że otrzymała ona miano „minor”. Umieszczone w niej będą poprawki do API oraz funkcje, które nie zdążyły być przygotowane na wypuszczenie „szesnastki”.

Z przecieków w sieci możemy wywnioskować, co przygotuje Google. Przeprojektowana zostanie strona główna ustawień, dostosowane będą powiadomienia, a także dodane będą funkcje AI, jak np. przycisk Gemini na ekranie blokady. Na szczegóły musimy jednak poczekać jeszcze co najmniej kilka miesięcy.