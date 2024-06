Masz Samsunga? No to poczekasz dłużej na Androida 15

Od niedawna Samsung może stanowić wzór dla innych producentów, jeśli chodzi o aktualizowanie smartfonów – nawet dla Apple. Jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia, lecz tym razem Koreańczycy nie mają się tak spieszyć z udostępnieniem Androida 15 dla swoich Galaktyk.

Android 15 dla smartfonów i tabletów Samsunga opóźniony

W przeszłości polityka Koreańczyków wobec oprogramowania pozostawiała wiele do życzenia, ale od One UI 5 mamy do czynienia z nową jakością. Android 13 został bowiem udostępniony w iście ekspresowym tempie. Następny Android 14 trafiał na kolejne urządzenia nieco wolniej. Możliwe, że Android 15 będzie miał jeszcze wolniejsze tempo. W jego przypadku znamy jednak powód.

Według renomowanego informatora, Ice Universe, Samsung poświęca teraz całą uwagę aktualizacji do One UI 6.1.1, która pomimo minimalnej zmiany w numeracji ma przynieść dużą porcję nowych funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Tak, już w One UI 6.1 było ich bardzo dużo (mowa o Galaxy AI), ale w One UI 6.1.1 ma być jeszcze więcej.

W pierwszej kolejności One UI 6.1.1 będzie dostępne na składanych smartfonach Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6, a następnie ma trafić na modele z serii Galaxy S24 i Galaxy S23. W przypadku tegorocznych eSek Ice Universe wspomina o sierpniu 2024 roku – mają dostać m.in. funkcje AI z Galaxy Z Fold 6 i rozwiązania optymalizujące działanie aparatów.

Ice Universe wspomina też, że dzięki jednej z funkcji w One UI 6.1.1 rysik S Pen stanie się jeszcze potężniejszym narzędziem. Mowa o rozwiązaniu, które po narysowaniu szkicu stylusem przetworzy go na obraz niczym grafika komputerowa czy nawet zdjęcie. Podobne zapowiedziało Apple, ale Koreańczycy mają je udostępnić szybciej niż Amerykanie.

The new AI of Samsung Galaxy Z Fold6 will realize this function before Apple.

Graffiti becomes an image pic.twitter.com/0KhTsqGY2I — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 11, 2024

Kiedy Android 15 będzie dostępny na smartfonach i tabletach Samsunga?

One UI 5 zaprezentowano w październiku 2022 roku, podobnie jak One UI 6. Można się spodziewać, że One UI 7, oparte na Androidzie 15, również zostanie zaanonsowane w październiku podczas dorocznej konferencji dla deweloperów. Mając jednak na uwadze informacje przekazane przez Ice Universe, udostępnianie nowego oprogramowania może rozpocząć się później niż miało to miejsce w przypadku poprzednich wersji systemu.