Apple oficjalnie przyznało, że jest gorsze od Samsunga

Apple podało, jak długo będą wspierane iPhone’y. Owszem, użytkownicy mogą liczyć na długie wsparcie, ale należy zauważyć, że obecnie wybrane smartfony z Androidem mogą pochwalić się lepszym wynikiem.

Apple oficjalnie podało, jak długo będzie aktualizować iPhone’y

Wśród zalet smartfonów z Cupertino wymienia się długie i godne pochwalenia wsparcie ze strony producenta. Użytkownicy tych urządzeń zazwyczaj mogą liczyć na co najmniej 5 lat aktualizacji, co zdecydowanie jest dobrym wynikiem. Tym bardziej, że dotyczy to nowych wersji iOS, a nie tylko paczek zawierających łatki bezpieczeństwa. Co więcej, duże aktualizacje udostępniane są w tym samym dniu zarówno na nowe iPhone’y, jak i starsze modele.

Dotychczas jednak firma Tima Cooka nie zapewniała informacji na temat harmonogramu aktualizacji i długości wsparcia. Kupując nowy smartfon nie mogliśmy stwierdzić, że na 100% dostanie on aktualizację za 3 czy 4 lata. Owszem, było to niemal pewne, ale musieliśmy to ustalić sami na podstawie obserwacji wcześniejszej polityki wydawania nowych wersji iOS.

Co prawda Amerykanie nadal na swojej stronie nie chwalą się informacjami o długości wsparcia, ale zostali zmuszeni do podania takich danych przez rząd Wielkiej Brytanii. Otóż 29 kwietnia 2024 roku weszło w życie PSTI, czyli brytyjskie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa produktów i infrastruktury telekomunikacyjnej. Wspomniane rozporządzenie zmusza firmy, które oferują w Wielkiej Brytanii produkty z dostępem do internetu, do podania określonych informacji, w tym również na temat okresu wsparcia i dostarczania aktualizacji zabezpieczeń.

Oczywiście firma z Kalifornii sprzedaje swoje produkty w Wielkiej Brytanii, więc musiała dostosować się do nowych wymogów. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że w przypadku iPhone’a 15 Pro Max użytkownicy dostaną co najmniej 5 lat wsparcia od daty pierwszej dostawy. Za datę pierwszej dostawy uznano 22 września 2023 roku, czyli dzień rozpoczęcia sprzedaży. Na 5 lat wsparcia, co raczej dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, mogą liczyć też właściciele pozostałych „Piętnastek” – iPhone’a 15, 15 Plus i 15 Pro.

Długo, ale konkurencja jest już lepsza

Myślę, że większość osób, które śledzą politykę aktualizacji Apple, spodziewała się właśnie minimum 5 lat wsparcia. Teraz jednak możemy uznać, że mamy w tej sprawie oficjalne potwierdzenie ze strony firmy z Cupertino.

Dla wielu użytkowników 5-letnie wsparcie jest w zupełności wystarczające. Założę się nawet, że większość wymieni iPhone’a na nowszy model 2-3 lata przed wydaniem ostatniej aktualizacji. Ponadto już wielokrotnie zdarzyło się, że smartfony mające ponad 5 lat, które nie dostawały już najnowszych wersji iOS, otrzymywały ważną aktualizację zabezpieczeń.

Należy jeszcze zauważyć, że gigant z Cupertino nie jest już firmą, która może pochwalić się najdłuższym wsparciem smartfonów na rynku. Otóż Samsung w przypadku swoich topowych modeli obiecuje wydawanie aktualizacji przez aż 7 lat. Na 7 lat mogą liczyć również właściciele Pixeli.