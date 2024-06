mBank odda klientom pieniądze, które pobrał za wypłaty z bankomatów Euronet

Od kilku tygodni klientów mBanku obowiązuje nowy, mniej korzystny cennik wypłat pieniędzy z bankomatów. Bank poinformował dziś, że zwróci klientom prowizje, pobrane jako opłaty za wypłaty z bankomatów. Dotyczy to jednak tylko jednego przypadku.

Zwrot prowizji za wypłatę z Euronetu w mBanku

Pod koniec stycznia mBank zapowiedział mnóstwo niekorzystnych dla klientów zmian w Taryfie Opłat i Prowizji, które obowiązują od 3 kwietnia 2024 roku. Bank m.in. wyeliminował bankomaty firmy Euronet z sieci bankomatów własnych oraz wprowadził opłatę za każdą wypłatę pieniędzy z maszyn Euronetu.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Przez dwa miesiące klienci mogli uniknąć opłat za wypłatę pieniędzy z bankomatu nienależącego do sieci własnej mBanku, wykorzystując do tego Blik. Od 4 czerwca 2024 roku nie jest to jednak możliwe, ponieważ obecnie wypłaty Blik są traktowane na dokładnie takich samych zasadach jak wypłaty z wykorzystaniem plastikowej karty płatniczej.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Jakby tego było mało, klienci mBanku (i nie tylko) wczoraj (tj. 18 czerwca 2024 roku) mogli jednorazowo wypłacić z bankomatu Euronet tylko 200 złotych, ponieważ operator maszyn postanowił zastrajkować (uważa, że otrzymuje za mało pieniędzy za swoje usługi). W związku z tym niektórzy mogli być zmuszeni do kilkukrotnej wypłaty pieniędzy z konta (jeśli potrzebowali więcej niż 200 złotych), co wiązało się z pobraniem większych prowizji przez bank.

mBank poinformował jednak, że zwróci klientom wszystkie opłaty pobrane wczoraj za wypłaty z bankomatów sieci Euronet, ponieważ ani sam bank, ani jego klienci nie mieli wpływu na tę sytuację. Zwrot nastąpi automatycznie i zostanie zaksięgowany na rachunkach klientów najpóźniej do końca czerwca 2024 roku.

Jeśli jesteś klientem tego banku i nie odpowiadają Ci nowe warunki, możesz zmienić swoje konto na nowe eKonto do usług. Pozwala ono wypłacać pieniądze ze wszystkich bankomatów za darmo (kartą i Blikiem), pod warunkiem, że wypłacisz minimum 300 złotych (inaczej obowiązuje prowizja w wysokości 2,50 złotych).

Utrudnienia w mBanku w weekend 22-23 czerwca 2024 roku

Również dziś mBank zapowiedział, że w najbliższy weekend wyłączy na kilka godzin bank (takiego właśnie sformułowania użył). Od godziny 2:30 do 9:00 nie będzie można zapłacić kartą za zakupy w internecie, ale w sklepach stacjonarnych, restauracjach czy na stacjach benzynowych już tak. Tak samo możliwe ma być wypłacenie pieniędzy z bankomatu (pamiętajcie o ewentualnej prowizji).

Ponadto od 2:30 do 9:00 klienci nie będą mogli zalogować się do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej ani zrealizować żadnej operacji za pośrednictwem mLinii. Powyższe ograniczenia dotyczą zarówno klientów indywidualnych, jak i tych z obszaru MŚP i Korporacje.