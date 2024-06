Koniec cebulowania. Google kasuje subskrypcje YouTube Premium tym, którzy płacą za mało

Subskrypcja YouTube Premium cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników, lecz nie wszyscy płacą za nią w uczciwy sposób. Google bez ostrzeżenia postanowiło ukrócić praktykowany przez wiele osób proceder.

Ile kosztuje YouTube Premium – cena

Cena YouTube Premium w Polsce wynosi 25,99 złotych. To cena, jaką muszą zapłacić indywidualni użytkownicy za miesięczną subskrypcję. Nowi subskrybenci mogą liczyć na jeden miesiąc za darmo, aczkolwiek czasami oferowane są dłuższe okresy próbne, nawet kilkumiesięczne.

Ponadto dostępne są jeszcze dwa inne pakiety. Pierwszy z nich to subskrypcja YouTube Premium Student, która kosztuje 14,99 złotych miesięcznie, ale wymaga weryfikacji – trzeba potwierdzić status studenta. I to nie tylko na początku – wymagana jest coroczna weryfikacja.

Trzecim pakietem jest YouTube Premium Rodzina za 46,99 złotych miesięcznie. Może z niego korzystać nawet 6 osób (w wieku co najmniej 13 lat), ale pod warunkiem, że mieszkają one pod tym samym adresem, co administrator grupy rodzinnej. Już przy dwóch osobach opłaca się zatem bardziej niż subskrypcja indywidualna.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Google anuluje subskrypcję YouTube Premium z VPN

Cena YouTube Premium dla wielu osób jest zbyt wysoka, dlatego niektórzy szukają miejsca w subskrypcji rodzinnej (przez internet, u obcych osób), mimo że jest to wbrew warunkom usługi, ponieważ według nich wszyscy członkowie grupy rodzinnej powinni mieszkać pod tym samym adresem.

Kolejnym sposobem jest skorzystanie z VPN – dzięki temu można wykupić subskrypcję w kraju, w którym usługa jest tańsza (na przykład w Turcji). Możliwość ta jest wykorzystywana również przez użytkowników z Polski. Google nieoczekiwanie zdecydowało się jednak ukrócić ten proceder.

Na Reddit pojawił się wątek, w którym użytkownicy donoszą, że ich subskrypcja, wykupiona z wykorzystaniem VPN, została nieoczekiwanie anulowana. Niektórzy po skontaktowaniu się z obsługą klienta zdołali ją przywrócić, podczas gdy inni otrzymali informację, że anulowano ją, ponieważ zmienili lokalizację. Takim osobom zaleca się ponowne wykupienie abonamentu, wykorzystując lokalną metodę płatności i adres rozliczeniowy.

Niewykluczone, że po zaciętej walce z blokerami reklam Google postanowiło teraz zrobić porządek z osobami, które płacą za subskrypcję YT Premium za mało, korzystając z VPN.