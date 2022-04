Użytkownicy odetchną z ulgą? Android 13 ma przestać ubijać aplikacje w tle

Jednym z najpopularniejszych systemów operacyjnych na świecie od lat pozostaje Android. Pomimo swojej sławy, nie jest on wolny od niedociągnięć, które irytują użytkowników. Jak wynika z najnowszych nieoficjalnych, informacji, Android 13 wyeliminuje wiele z nich, w tym… ubijanie aplikacji w tle.

Android od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych systemów operacyjnych, jeśli mówimy o smartfonach. Niestety, ma on wiele pomniejszych wad, które irytują użytkowników. Wielu skarży się na ubijanie działających w tle aplikacji. Ich wyłączenie skutkuje nieotrzymywaniem powiadomień, co potrafi uprzykrzyć życie. Wygląda na to, że Android 13 będzie miał zoptymalizowane wielozadaniowe jądro, co może się okazać dla użytkowników istnym zbawieniem.

MGLRU nadzieją na lepszą przyszłość

W nowym jądrze Androida 13 znaleziono kod MGLRU (Multi-Generational Least Recently Used), który jest testowany na milionach różnego typu urządzeń. Jego wykorzystanie znacząco poprawia wydajność procesora i doprowadza do lepszej kompresji pamięci.

MGLRU nie jest zupełną nowością na rynku. Od pewnego czasu rozwiązanie to jest stosowane w Chrome, gdzie pozwolił znacząco zoptymalizować wydajność wyszukiwarki. Właśnie dlatego wiąże się z tym duże nadzieje przez implementowanie w Androidzie.

Nowy Android skróci czas ładowania aplikacji

Innym najczęstszym zarzutem wobec Androida był zbyt długi czas ładowania aplikacji, a już tym bardziej gier mobilnych. Z przecieków wynika, że najnowszy system będzie wyposażony w nową funkcję, jaką jest setGameState, który skróci czas ładowania gier do niezbędnego minimum. To również znacząco wpłynie na poprawę wydajności procesora, ponieważ pozwoli na przechodzenie smartfonów w tryb Game_Loading.

Ze wstępnych danych wynika, że nowe możliwości, które zostały zaimplementowane w Androidzie 13, pozwolą aż o 40 procent obniżyć zużycie procesora w codziennych działaniach. Dodatkowo liczba aplikacji wyłączanych przez brak pamięci (OOM) w Androidzie może spaść o niemal 20 procent.

Tym samym nowy Android 13 może stanowić początek ogromnej rewolucji na rynku. Odciążenie procesora może przełożyć się na mniejsze zużycie baterii, co z kolei wydłuży żywotność telefonów na jednym ładowaniu. Tym samym konkurencyjne konstrukcje, oparte o inne systemy, mogą zostać daleko w tyle. Jednak czy tak się stanie, przekonamy się w najbliższej przyszłości.