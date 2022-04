iPhone nie jest dla Ciebie? Ta aplikacja pozwali zgrać dane z iOS na Androida

Planujesz przesiadkę z iPhone’a na urządzenie działające pod kontrolą Androida? Warto zainteresować się aplikacją Switch to Android, która powinna ułatwić przeniesienie najważniejszych danych. Niestety, ale obecnie niekoniecznie będziemy mogli z niej skorzystać.

Reklama

Aplikacja do przesiadki z iPhone’a na Androida

Apple niezbyt chętnie wydaje własne oprogramowanie na konkurencyjne platformy – jednym z nielicznych wyjątków jest Apple Music, a także aplikacja Przenieś do iOS. Jak sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia z narzędziem, które w założeniach ma ułatwić przesiadkę ze smartfona z Androidem na iPhone’a.

Google postanowiło przygotować odpowiedź na aplikację Apple – w końcu nie brakuje osób, które zmieniają iPhone’a na sprzęt z Androidem. Nowa aplikacja nazywa się Switch to Android (Przejdź na Androida). Była ona już wcześniej dostępna w App Store, ale teraz jest udostępniana wszystkim użytkownikom, co oznacza, że bez problemów znajdziemy ją chociażby za pomocą wbudowanej wyszukiwarki (gdy już pojawi się w Polsce).

Aplikacja Switch to Android umożliwia przeniesienie kontaktów, wydarzeń zapisanych w kalendarzu, a także zdjęć i filmów. Dzięki czemu, wykonując kilka prostych kroków możemy sprawnie zgrać najważniejsze dane z iPhone’a. Ponadto użytkownicy otrzymują instrukcje dotyczące innych kroków mogących okazać się przydatnymi podczas zmiany smartfona – m.in. wyłączenie usługi iMessage.

Google twierdzi, że w najbliższych miesiącach zostaną dodane kolejne typy danych, które będzie można zgrać z iPhone’a na nowe urządzenie z Androidem.

Switch To Android (fot. App Store)

Switch to Android obecnie to dopiero „testy”

Nie możesz już doczekać się sprawdzenia nowej aplikacji przygotowanej przez Google? Niestety, nie mamy dobrych informacji.

Co prawda, Switch to Android jest już wprowadzany do App Store, ale cały proces przeprowadzany jest stopniowo. W związku z tym, niektórzy muszą jeszcze poczekać. W Polsce możemy pobrać aplikację z bezpośredniego linku, ale nadal nie jest oficjalnie dostępna w App Store.

Niestety, to nie koniec ograniczeń. Początkowo aplikacja ma obsługiwać urządzenia Google Pixel, a smartfony konkurencji zostaną dodane w niedalekiej przyszłości. Co więcej, obecne opinie wskazują, że nawet właściciele Pixeli mają problem z rozpoczęciem całego procesu przenoszenia danych.

Prawdopodobnie wynika to z konieczności wprowadzenia stosownych nowości po stronie smartfonów z Androidem, a niezbędne zmiany jeszcze nie trafiły do wszystkich użytkowników.