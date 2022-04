Akumulator MagSafe dostał aktualizację – teraz trochę szybciej naładuje iPhone’a

Niestety, wciąż akumulator MagSafe nie wykorzysta pełnego potencjału oferowanego przez funkcję bezprzewodowego ładowania iPhone’ów. Dokładniej wykorzysta on połowę tego potencjału, ale to wciąż lepiej niż dotychczas.

Reklama

Równie szybki jak podstawowa ładowarka Apple

Jeszcze przed pozbyciem się ładowarek z pudełek, co okazało się dobrym ruchem eko… biznesowym, Apple miało w zwyczaju dodawać do swoich przerażająco drogich smartfonów ładowarki o naprawdę skromnej mocy. Pozwalały one ładować iPhone’y z zawrotną mocą 5 W.

Chyba w Cupertino mają jakąś dziwną słabość do tych 5W. Zaprezentowany w zeszłym roku akumulator MagSafe również obsługiwał maksymalną moc ładowania na poziomie 5W, gdy zdecydowaliśmy się na bezprzewodowe dostarczanie energii.

Warto przypomnieć, że akumulator MagSafe jest akcesorium przeznaczonym do iPhone’ów 12 i nowszych, które można określić powerbankiem. Jak sama nazwa wskazuje, przyczepia się ono do plecków smartfona z wykorzystaniem technologii MagSafe i pozwala wydłużyć czas pracy, gdy nie mamy możliwości skorzystania z prądu pochodzącego z „gniazdka”.

Aktualizacja skróci czas ładowania iPhone’a

Akumulator MagSafe, podobnie jak coraz więcej otaczających nas rzeczy, posiada oprogramowanie, które można aktualizować. Dzięki czemu, producent zyskuje wygodną metodą rozwoju akcesorium także po jego wprowadzeniu na rynek.

Jak wynika z najnowszych informacji, Apple wydało nową wersję oprogramowania, która aktywuje większą moc ładowania. Niestety, skok mocy nie jest duży – zamiast 5W mamy teraz 7,5W.

Firma z Cupertino w dokumentach pomocy informuje, że aktualizacja oprogramowania układowego powinna rozpocząć się automatycznie po podłączeniu akumulatora do iPhone’a. Wspomina również, że aktualizacja może potrwać około tygodnia.

Jak sprawdzić, czy akumulator MagSafe posiada już opisywaną aktualizację? W tym celu należy przejść do ustawień iPhone’a, następnie musimy wybrać „Ogólne” i kliknąć na „To urządzenie…”. Teraz wystarczy poszukać pozycji o nazwie akumulator MagSafe. Ładowanie z mocą 7,5W wprowadzane jest wraz z wersją oznaczoną jako 2.7.b.0.

Z jednej strony cieszy fakt, że moc ładowania została podniesiona. Z drugiej, należy mieć na uwadze, że inne akcesoria MagSafe potrafią zapewnić nawet 15W. Wynik tym bardziej rozczarowuje, że akcesorium Apple z pewnością nie jest tanie – w oficjalnym sklepie musimy zapłacić prawie 500 zł.