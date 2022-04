Aktualizacje Androida w nowych Volvo zainstalujemy nawet w garażu

Szwedzi wyraźnie postawili na Android Automotive, który sukcesywnie trafia do kolejnych modeli. Co więcej, Volvo właśnie poinformowało, że instalacja nowych wersji oprogramowania będzie odczuwalnie wygodniejsza i łatwiejsza we wszystkich nowych autach.

Reklama

Nowe wersje systemu zainstalujemy bez wizyty w serwisie

Na szczęście, powoli przemija czas, gdy aktualizacja systemu infotainment w samochodzie wymagała wizyty w salonie. Wielu producentów zdecydowało się pójść drogą wyznaczoną przez Teslę, a więc wprowadzić aktualizacje OTA. Oznacza to, że proces instalowania jest niemal równie prosty i wygodny, jak w przypadku pobierania nowych wydań iOS na iPhonie.

Wśród firm, które już postawiły na system wydawania aktualizacji over-the-air znajduje się Volvo. Warto dodać, że już pierwszy elektryk szwedzkiego producenta, wydany z Android Automotive na pokładzie, wspierał wygodniejszą formę dostarczania nowych wersji oprogramowania.

Natomiast teraz Szwedzi poinformowali, że funkcja aktualizacji OTA jest wdrażana do większej liczby modeli. Trafi ona do XC90, S60, a także V60. Należy tutaj zaznaczyć, że dotyczy to najnowszych samochodów działających pod kontrolą Androida. Docelowo funkcja ma być dostępna dla wszystkich właścicieli Volvo z roku modelowego 2023.

Dzięki temu, że już wszystkie modele są w stanie odbierać aktualizacje zdalne, realizujemy naszą ambicję ciągłego usprawniania aut naszych klientów, To ważny krok: aktualizujemy już wszystkie modele na większości naszych rynków, oferując korzyści wynikające z procesu zdalnego coraz robimy to dla większej liczby klientów. Henrik Green, CPO w Volvo Cars.

Większa aktualizacja Androida już w tym tygodniu

Volvo zapowiedziało jeszcze, że w tym tygodniu rozpocznie się udostępnianie większej aktualizacji systemu dla wszystkich wspieranych modeli. Użytkownicy otrzymają najnowszą wersję systemu Android Automotive.

Wśród najważniejszych nowości należy wymienić nowe kategorie aplikacji w sklepie Google Play, w tym dotyczące nawigacji, ładowania akumulatorów i wyszukiwania miejsc parkingowych. Ponadto ulepszone zostanie zarządzanie energią, a to dzięki usprawnionym sterownikom układu klimatyzacji oraz poprawie funkcjonalności aplikacji mobilnych i pokładowych.

Oczywiście aktualizacja zostanie wydana w formie OTA. Docelowo ma ona dotrzeć do ponad 190 tysięcy samochodów Volvo na całym świecie.