Ambitny projekt wstrzymany. Producent bał się, że nikt go nie kupi

Popularny chiński producent smartfonów i urządzeń ubieralnych podobno zrezygnował z jednego z ambitnych projektów. Nad podobnym sprzętem ma pracować również Apple.

Inteligentne okulary z AI – Vivo jednak ich nie stworzy?

W sierpniu 2025 roku chińska marka Vivo zaprezentowała prototyp gogli Vivo Discovery Edition, które miały być solidną konkurencją dla komputera przestrzennego Apple Vision Pro. Jak wspominaliśmy, prace nad tym sprzętem trwały 4 lata. To jednak niejedyny sprzęt, nad którym w ostatnim czasie się pochylano.

Vivo pracowało też nad inteligentnymi okularami AI, które mogłyby doskonale uzupełnić portfolio marki. Warto wspomnieć, że Apple również pracuje nad okularami AI (N50/N401). Teraz jednak okazuje się, że chiński producent prawdopodobnie zrezygnował z dalszych prac nad tym sprzętem. Mimo iż firma nie opublikowała żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie, pojawiło się wiele doniesień, że dalszy rozwój urządzenia został wstrzymany. Jak twierdzi Gizmochina, powodem są obawy dotyczące kierunku rozwoju produktu i jego długoterminowej rentowności.

Jak donosi źródło, osoby zaznajomione ze sprawą twierdzą, że chińska marka sprawdzała różne podejścia – zarówno co do projektu okularów, jak i technologii AI. Badała również możliwość stworzenia modeli skoncentrowanych na dźwięku oraz prostych wersjach wyposażonych w monochromatyczny wyświetlacz. Vivo współpracowało także z różnymi partnerami, aby opracować urządzenia demonstracyjne. Mimo to z najnowszych informacji wynika, że kierownictwo wydało wyrok i stwierdziło, że na obecnym etapie rozwoju produktowi brakuje wyraźnej ścieżki do znaczącego wyróżnienia.

Vivo Vision (źródło: Vivo)

Dlaczego Vivo zdecydowało się odpuścić?

Trzeba przyznać, że „wyróżnianie się” konkretnego urządzenia na rynku inteligentnych okularów jest mocno problematyczne. Wszystko dlatego, że na ten moment części, w tym chipsety, czujniki i kamery opierają się głównie na tych samych dostawcach. Brzmi to tak, jakby Vivo po prostu nie miało nas czym zaskoczyć pod względem np. wydajności bądź oszczędności energii.

Jeśli faktycznie projekt Vivo został wstrzymany, wcale nie oznacza to, że chińska marka wycofa się z produkcji sprzętów typu wearable czy nowoczesnych komputerów. Jak podkreśla źródło – firma chce skonsolidować zasoby wokół produktów rzeczywistości mieszanej, czyli tam, gdzie ma już pewne doświadczenie. Warto przypomnieć, że rynek inteligentnych okularów ze sztuczną inteligencją jest nadal mocno ograniczony, choć w tym miejscu koniecznie trzeba wspomnieć o zaprezentowanych we wrześniu 2025 roku nowych okularach Ray-Ban Meta (2 gen.).

Temat wzbudza zainteresowanie, jednak wprowadzenie okularów AI na rynek przez Vivo niekoniecznie okazałoby się sukcesem. Szczególnie że urządzenia te mogą być przydatne, choćby np. podczas rozmów z osobami posługującymi się innymi językami, ale wygląda na to, że noszenie okularów z AI na co dzień nadal nie ma większego sensu. Nie dziwi więc, że Chińczycy ostrożnie podeszli do tego tematu.

Na uwagę w dziedzinie inteligentnych okularów niewątpliwie zasłużyła też marka Samsung. O tworzeniu okularów XR wspominaliśmy już w kwietniu 2025 roku, ale dopiero teraz południowokoreański producent potwierdził, że ma zamiar pokazać swoje okulary AR nowej generacji jeszcze w tym roku. Seong Cho – wiceprezes wykonawczy ds. rozwiązań mobilnych – podczas telekonferencji zdradził, że Samsung planuje w 2026 roku wprowadzić bogate, wciągające, multimodalne doświadczenia AI i zrobi to m.in. za pośrednictwem okularów AR nowej generacji.