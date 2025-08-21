Konkurencja dla Apple Vision Pro. Poznaj nowe gogle Vivo

Z okazji 30-lecia istnienia koncernu BBK Electronics, do którego należy firma Vivo, zaprezentowano gogle Vivo Vision Discovery Edition. To bezpośrednia konkurencja dla Apple Vision Pro, która powstawała przez 4 lata.

Vivo Vision Discovery Edition to odpowiedź na Apple Vision Pro

Pierwsze gogle MR (ang. mixed reality; pol. mieszanej rzeczywistości) marki ważą 398 gramów, więc są znacząco lżejsze od Apple Vision Pro, których waga waga wynosi od 600 do 650 gramów. Wysokość korpusu to z kolei 83 mm, a grubość – 40 mm. Producent przygotował też różne paski na głowę, z czego jeden jest bardzo podobny do tego, jaki w standardzie zapewniają Amerykanie.

Vivo Vision Discovery Edition (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Vivo Vision Discovery Edition wyposażono w ekrany micro-OLED o rozdzielczości 3840×3552 pikseli każdy, które zapewniają obsługę 94% gamy kolorów DCI-P3 i dokładność kolorów na poziomie DE<2. Producent zapewnia, że różnica w jasności pomiędzy nimi to maksymalnie 2 nity. Dla porównania, Apple deklaruje dostępność 23 milionów pikseli i 92% DCI-P3, zatem w obu aspektach gogle Chińczyków są lepsze.

Producent obiecuje również precyzyjne śledzenie ruchu gałek ocznych (1,5°) i rozpoznawanie mikrogestów oraz 175° zasięgu pionowego, a także naturalną reakcję oko-ręka, dzięki czemu nawigacja i interakcja ma być intuicyjna i naturalna. Vivo Vision Discovery Edition pozwalają zarówno nakładać wirtualne elementy na otoczenie (rozszerzona rzeczywistość), jak i całkowicie odciąć użytkownika od prawdziwego świata i przenieść go do rzeczywistości wirtualnej.

Według Vivo gogle sprawdzą się jako narzędzie do pracy, jako że pozwalają pracować na wielu oknach i aplikacjach równocześnie oraz zapewniają dostęp do plików na wielu połączonych urządzeniach, jak i rozrywki, w tym także do gier, nie tylko oglądania filmów w wirtualnej rzeczywistości.

Vivo Vision Discovery Edition (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Motorem napędowym tych gogli jest procesor Snapdragon XR2+ Gen 2, który obsługuje dwa wyświetlacze o rozdzielczości do 4,3K każdy z odświeżaniem do 90 klatek na sekundę oraz 12 lub więcej kamer jednocześnie. Jego CPU składa się z 6 rdzeni Kryo, w tym dwóch wysokowydajnych o taktowaniu do 2,4 GHz. Całość pracuje pod kontrolą systemu OriginOS Vision.

Vivo Vision Discovery Edition (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Vivo Vision Discovery Edition – cena i dostępność

Od jutra w wybranych sklepach w Chinach zainteresowane osoby będą mogły założyć na głowę Vivo Vision Discovery Edition i podzielić się swoimi wrażeniami z korzystania z nich. Z uwagi, że jest to prototypowe rozwiązanie, producent nie podał sugerowanej ceny i terminu rozpoczęcia sprzedaży, natomiast wiadomo, że konsumencka wersja na pewno nie trafi do sklepów w 2025 roku. Właśnie dlatego Chińczycy zastosowali dopisek „Discovery Edition”.