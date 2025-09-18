Najlepiej sprzedające się okulary doczekały się następców

Firma Meta zaprezentowała nowe okulary Ray-Ban Meta (Gen 2), które – jak zapewnia – zawierają kilka kluczowych usprawnień. Wraz z nimi zadebiutowały okulary Meta Ray-Ban Display oraz Oakley Meta Vanguard.

Nowe okulary Ray-Ban Meta (Gen 2) to nie rewolucja, ale przemyślana ewolucja

Według historycznych danych, zebranych przez IDC, okulary Ray-Ban Meta, które niedawno trafiły do sprzedaży w Polsce, są najlepiej sprzedającym się sprzętem w swojej kategorii. Podczas wydarzenia Meta Connect 2025 Mark Zuckerberg zaprezentował ich kolejną generację.

W pełni naładowane okulary Ray-Ban Meta (Gen 2) mogą działać przez 8 godzin, czyli blisko dwa razy dłużej niż pierwsza generacja. Ponadto można je naładować do 50% w 20 minut, a dedykowane etui ładujące zapewnia dodatkowe 48 godzin pracy.

Etui ładujące do Ray-Ban Meta (Gen 2) | źródło: Meta

Okulary Ray-Ban Meta (Gen 2) oferują również funkcję nagrywania wideo w rozdzielczości 3K Ultra HD, dzięki czemu użytkownicy będą mogli rejestrować filmy z ultraszerokim HDR z prędkością do 60 klatek na sekundę. Jeszcze jesienią tego roku dodana zostanie też możliwość nagrywania hyperlapse i w zwolnionym tempie.

Ponadto Ray-Ban Meta (Gen 2) oddadzą do dyspozycji użytkowników funkcję conversation focus, która wykorzystuje otwarte głośniki okularów, aby wzmocnić głos rozmówcy (zostanie ona wdrożona też do modeli Ray-Ban Meta i Oakley Meta HSTN poprzez aktualizację oprogramowania).

Kolejną nowością jest dodanie wsparcia dla niemieckiego i portugalskiego w funkcji tłumaczenia na żywo. Łącznie użytkownicy będą mieli zatem do dyspozycji tłumaczenie z sześciu języków. Również w trybie samolotowym po pobraniu pakietu językowego.

Ray-Ban Meta (Gen 2) | źródło: Meta

Cena okularów Ray-Ban Meta 2 zaczyna się od 379 dolarów w Stanach Zjednoczonych (~1360 złotych) lub 419 euro w Europie (~1780 złotych).

Okulary Meta Ray-Ban Display to okulary z wbudowanym ekranem

Okulary Meta Ray-Ban Display – jak wskazuje ich nazwa – wyposażone są we wbudowany w soczewkę wyświetlacz, na którym użytkownik może czytać wiadomości, przeglądać zdjęcia i oglądać filmy oraz widzieć tłumaczenie czy odpowiedzi Meta AI, która jest dostępna też w Polsce, a także wskazówki nawigacji.

Meta zapewnia, że kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości nie przesłania widoku, ponieważ jest umieszczony z boku, a ponadto nie jest on stale włączony – jedynie wtedy, kiedy użytkownik chce lub potrzebuje z niego skorzystać.

Okulary Meta Ray-Ban Display wyposażone są też w mikrofony, głośniki i aparaty. Są one sprzedawane w zestawie z Meta Neural Band – opaską EMG, która tłumaczy sygnały generowane przez aktywność mięśni na polecenia dla okularów. Dzięki niej nie ma potrzeby sięgania do okularów czy po smartfon.

Opaska ma działać na jednym ładowaniu do 18 godzin. Producent podkreśla też, że jest odporna na wodę, zgodnie z kryteriami klasy IPX7, a do tego wykonano ją z użyciem materiału o nazwie Vectran, który wykorzystano również w… łaziku marsjańskim.

Okulary Meta Ray-Ban Display będą dostępne w Stanach Zjednoczonych za 799 dolarów (~2870 złotych), natomiast do Europy trafią na początku 2026 roku.

Oakley Meta Vanguard – nowe okulary Performance AI

Wspomniane wyżej okulary Oakley Meta HSTN były pierwszymi z kategorii Performance AI dla sportowców. Podczas wydarzenia Meta Connect 2025 zaprezentowano nową linię – Oakley Meta Vanguard dla osób uprawiających sport o wysokiej intensywności.

Okulary Oakley Meta Vanguard wyposażono w system Three-Point Fit firmy Oakley oraz trzy wymienne noski, w tym mostek niski i wysoki, co zapewnia bezpieczne i indywidualne dopasowanie. Zaprojektowano je też tak, aby można było je nosić razem kaskami i czapkami rowerowymi. Niestraszne im również pył i woda (odporność IP67).

Okulary Oakley Meta Vanguard gwarantują także ochronę przed słońcem, wiatrem i pyłem oraz głośny dźwięk – o 6 decybeli głośniejszy niż emitowany przez Oakley Meta HSTN. Na pokładzie jest też pięć mikrofonów, aby skutecznie tłumić ruch wiatru podczas połączeń, dyktowania wiadomości lub korzystania z Meta AI.

Meta deklaruje, że czas pracy w przypadku tych okularów sięga 9 godzin (czas ciągłego odtwarzania muzyki to jednak maksymalnie 6 godzin). Dołączane w zestawie etui zapewnia zapas energii wystarczający na dodatkowe 36 godzin działania. Ponadto 20-minutowe ładowanie podniesie poziom naładowania akumulatora do 50%.

Okulary Oakley Meta Vanguard integrują się z aplikacjami Garmin i Strava. Użytkownik będzie mógł poprosić Meta AI o odczytanie pomiarów z kompatybilnego urządzenia Garmin oraz graficznie nakładać swoje wskaźniki wydajności na filmy i zdjęcia, a następnie udostępniać je bezpośrednio społeczności Strava, a także na platformach społecznościowych.

Do rejestrowania materiałów w jakości nawet 3K służy kamera o rozdzielczości 12 Mpix z obiektywem o kącie widzenia 122° oraz możliwością nagrania hyperlapse i wideo slow motion. Osoby posiadające sprzęt marki Garmin będą mogły skorzystać z funkcji automatycznego nagrania „przełomowych momentów”, takich jak osiągnięcie kamienia milowego w zakresie odległości, tętna, prędkości czy wysokości. Z kolei o zbliżaniu się do określonego celu (przykładowo tętna czy tempa) poinformuje dioda LED po wewnętrznej stronie okularów.

Cena okularów Oakley Meta Vanguard została ustalona na 499 dolarów (~1800 złotych) w Stanach Zjednoczonych i 549 euro (~2335 złotych) w Europie.