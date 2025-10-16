Apple Vision Pro w nowej odsłonie. Cena nadal zwala z nóg

Nowe gogle amerykańskiego giganta są już dostępne na rynku w nowej odsłonie. Apple Vision Pro z chipsetem M5 zyskały sporo ulepszeń, ale cena nadal powala.

Apple prezentuje nową wersję komputera przestrzennego Apple Vision Pro

W styczniu 2025 roku wspominaliśmy, że produkcja komputera przestrzennego Apple Vision Pro została wstrzymana. Zastanawialiśmy się wtedy, czy to przypadkiem nie początek końca tych gogli. Producent sprzętu z logiem nadgryzionego jabłka nie powiedział jednak ostatniego słowa – zaprezentował nową, ulepszoną odsłonę Apple Vision Pro.

Nowe gogle zostały wyposażone w chipset M5, który – zgodnie z deklaracją producenta – ma zapewniać skokowy wzrost wydajności, ulepszoną responsywność i poprawione wrażenia immersyjne. Chipset bazuje na 3-nanometrowej technologii trzeciej generacji i 10-rdzeniowym CPU.

Dzięki temu Apple Vision Pro mają renderować o 10% więcej pikseli na niestandardowych wyświetlaczach micro-OLED w porównaniu z poprzednią generacją. W praktyce prezentowany obraz i tekst stanie się wyraźniejszy oraz bardziej szczegółowy.

Apple Vision Pro z chipsetem M5 (źródło: Apple)

Chipset M5 w najnowszych goglach giganta z Cupertino korzysta z układu R1, dwunastu kamer, pięciu czujników oraz sześciu mikrofonów. Wszystko to ma sprawiać, że obraz będzie przesyłany w ciągu 12 milisekund. Rozwiązanie wspomagane jest też sztuczną inteligencją.

Na uwagę zasługuje także ulepszony akumulator, który pozwala na 2,5 godziny ciągłego normalnego użytkowania bądź do 3 godzin odtwarzania wideo na jednym ładowaniu.

Najnowsze Apple Vision Pro pracują w oparciu o system visionOS 26. Dzięki niemu widżety, takie jak zegar, pogoda czy odtwarzacz muzyki, są płynnie zintegrowane z przestrzenią użytkownika. Na pokładzie znalazło się również miejsce dla bota ChatGPT, a w sklepie z aplikacjami zgromadzono około miliona apek przeznaczonych na gogle, w tym ponad 3 tysiące opracowanych specjalnie dla systemu visionOS.

Nowy, bardziej ergonomiczny pasek do Apple Vision Pro

Apple wprowadziło na rynek również podwójny pas dzianinowy 3D, który ma gwarantować użytkownikowi lepsze, wygodniejsze i nieco bardziej ergonomiczne utrzymanie tych dość masywnych gogli. Producent deklaruje, że dzianina zapewni amortyzację, oddychalność i rozciągliwość.

Dolny pasek wyposażono w elastyczne, materiałowe żebra z wstawkami wykonanymi z wolframu, a jego długość można regulować pokrętłem. Pasek Dual Knit Band jest kompatybilny z najnowszą i poprzednią generacją Apple Vision Pro oraz dostępny w trzech rozmiarach – małym, średnim i dużym.

Pasek Dual Knit Band (źródło: Apple)

Apple Vision Pro 2025 – cena i dostępność

Cena gogli Apple Vision Pro z chipsetem M5 jest podobna jak w przypadku poprzedniej generacji – startuje od 3499 dolarów (równowartość ~12765 złotych). Sprzęt oferowany jest w przedsprzedaży w wersjach 256 GB, 512 GB i 1 TB. Przedsprzedaż ruszyła w Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Hongkongu, Japonii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Akcesoria do Apple Vision Pro będą sukcesywnie trafiały do sprzedaży i wyceniono je na: