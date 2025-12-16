Składany iPhone zapowiada się nieźle, ale nie rewelacyjnie

Składany iPhone nabiera kształtów. Apple planuje oficjalnie zaprezentować go już w 2026 roku. Najnowszy przeciek zdradził plany producenta z Cupertino.

Jaki będzie składany iPhone? Na pewno interesujący

Nie wszyscy są zgodni co do terminu premiery pierwszego składanego (zgodnie z intencjami – IUKWIM) smartfona Apple. Producent podobno robi wszystko, aby oficjalnie zaprezentować go już jesienią 2026 roku, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że jest to realne dopiero w 2027 roku. Niewykluczone, że Amerykanie faktycznie zaanonsują go w przyszłym roku, ale do klientów trafi dopiero później. Takie przypadki już bowiem bywały.

Prace nad tym urządzeniem trwają nieprzerwanie i wygląda na to, że Apple „klepnęło” już przynajmniej część parametrów. Renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, donosi bowiem, że pierwszy składany iPhone będzie miał 7,58-calowy wyświetlacz wewnętrzny z podekranowym aparatem i 5,25-calowy na zewnątrz z okrągłym otworem na aparat. Konstrukcyjnie ma przypominać m.in. Samsunga Galaxy Z Fold, choć parametrami bliżej mu do Google Pixel Fold.

Samsung Galaxy Z Fold 7 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Leakster twierdzi też, że składany iPhone, który planowo ma zadebiutować w 2026 roku, zostanie wyposażony również w dwa aparaty na zewnątrz, w tym przynajmniej jeden o rozdzielczości 48 Mpix. Ponadto na pokładzie, a konkretniej na bocznej krawędzi, znajdzie się czytnik linii papilarnych – smartfon nie zaoferuje Face ID.

Obserwatorzy rynku spodziewają się, że składany iPhone pobudzi popyt na składane smartfony.

Apple pracuje też nad mnóstwem innego sprzętu

Serwis MacRumors, dzięki osobie, która kupiła prototypowe urządzenie Apple z wczesną wersją systemu iOS 26 (a konkretniej iOS 19, gdyż to wersja sprzed rebrandingu), podzielił się długą listą sprzętów, jakie przygotowuje gigant z Cupertino.

Wśród nich znajdują się nowe smartfony:

iPhone 17e (V159),

iPhone Air 2. generacji (V62),

iPhone 18 Pro (V63),

iPhone 18 Pro Max (V64),

nowe tablety:

iPad 12 (J581, J582),

iPad Air z Apple M4 w wersji 11- i 13-calowej (J707, J708, J737, J738),

nowe komputery:

MacBook z Apple A18 Pro (J700),

MacBook Pro z Apple M5 Pro i M5 Max w wersji 14- i 16-calowej (J714c, J714s, J716c, J716s),

MacBook Air z Apple M5 w wersji 13- i 15-calowej (J813, J815),

Mac Studio z Apple M5 Max i M5 Ultra (J775c, J775d),

Mac Mini z Apple M5 i M5 Pro (J873, J873s),

MacBook Pro z Apple M6 (J804),

MacBook Pro z Apple M6 Pro i M6 Max w wersji 14- i 16-calowej (K114c, K114s, K116c, K116s),

nowe urządzenia do noszenia:

Apple Watch series 12 (N237, N238),

Apple Watch Ultra 4 (N240),

Vision Air (N100) – lżejsza i tańsza wersja Apple Vision Pro,

Vision Pro (M109) – tańsza alternatywa dla Apple Vision Pro,

okulary AI (N50/N401),

oraz nowy AirTag 2 (B589) i urządzenia domowe: