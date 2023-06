Już wkrótce Amazon Prime Day 2023. Zobacz, co kupisz taniej

Amazon Prime Day to wielkie wydarzenie na amerykańskiej platformie, w ramach którego klienci, w tym z Polski, mogą kupić setki produktów w obniżonych cenach. Kolejna edycja tej promocji odbędzie się już w lipcu. Wiemy, co będzie można kupić taniej.

Kolejna edycja Amazon Prime Day w Polsce – znamy datę

Amazon.pl ruszył w Polsce w marcu 2021 roku, ale klienci z Polski mogli po raz pierwszy skorzystać z promocji w ramach Amazon Prime Day dopiero w zeszłym roku – akcja odbyła się w dniach 12-13 lipca 2022 roku. W tym roku zaplanowano ją na 11 i 12 lipca – w ciągu tych dwóch dni będziecie mogli kupić mnóstwo różnych produktów z różnych kategorii w obniżonych cenach.

źródło: Amazon

Zeszłoroczna, pierwsza edycja Amazon Prime Day w Polsce była bardzo ważnym momentem dla nas, naszych klientów i lokalnych partnerów handlowych. Cieszymy się, że po raz kolejny klienci Prime będą mogli skorzystać z imponujących okazji, zarówno na produkty największych marek, jak i te od małych i średnich przedsiębiorców. Marco Reissig, Country Manager Amazon.pl

Pierwszy Amazon Prime Day zorganizowano natomiast w 2015 roku w dziewięciu krajach z okazji 20-lecia założenia platformy Amazon. Dlaczego klienci w Polsce musieli czekać aż do 2022 roku, podczas gdy Amazon.pl wystartował w kraju nad Wisłą w marcu 2021 roku? Wynika to z faktu, że do skorzystania z promocji w ramach Prime Day wymagana jest subskrypcja Amazon Prime – a ta została udostępniona polskim klientom dopiero w październiku 2021 roku.

Dla przypomnienia, subskrypcja Amazon Prime kosztuje 10,99 złotych miesięcznie lub 49 złotych za rok (płatne z góry) – ta druga opcja opłaca się zatem znacznie bardziej. Ponadto nowi klienci mogą skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego za darmo. Abonament Amazon Prime można wykupić na tej stronie internetowej.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że posiadacze aktywnej subskrypcji Amazon Prime otrzymują – oprócz możliwości skorzystania z promocji w ramach akcji Amazon Prime Day – gwarancję bezpłatnej, szybkiej dostawy zakupów oraz dostęp do platform Amazon Prime Gaming i Amazon Prime Video.

Co będzie można kupić podczas Amazon Prime Day 2023 w Polsce?

W dniach 11-12 lipca 2023 roku na platformie Amazon.pl będzie można kupić w obniżonych cenach urządzenia Amazon (Kindle, Echo i FireTV), elektronikę Sony, DJI, Steelseries, JBL, Logitech i Bose, zabawki i produkty dla dzieci firm Lego, Playmobil, Barbie, Hot Wheels i Fisher-Price, produkty do domu i kuchni marek Philips, De’Longhi, Bosch, Finish, Vileda, Tefal i Gerlach, odzież i obuwie Crocs, Ecco, Levi’s i LEE, kosmetyki L’Oréal, Eveline, Rimmel, Maybelline i DAX Cosmetics oraz perfumy m.in. Adidas, David Beckham i Bruno Banani.

Ponadto w trakcie Amazon Prime Day będzie można skorzystać z promocji polskich marek (m.in. Wedel i Krosno), a także niezależnych partnerów handlowych Amazon, w tym Kubota Store, Packshi, Springos, SFD Nutrition i Soxo.

Wszystkie oferty będą widoczne na stronie amazon.pl/primeday.