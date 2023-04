Tak Amazon stara się, żebyś nie kupił podróby

Choć Amazon wizualnie wygląda jak Stadion Dziesięciolecia w okresie bazarowego boomu, to można znaleźć na nim wiele ciekawych ofert, szczególnie podczas akcji promocyjnych. Możecie tego nie wiedzieć, ale platforma nieustannie walczy z patologią, jaka stara się na niej rozplenić. W jaki sposób? Właśnie to wyjaśniła.

Amazon mówi „nie” podróbkom

Amerykański gigant e-commerce opublikował (trzeci już) coroczny Raport o ochronie marek, w którym zaprezentował najnowsze dane na temat tego, jak stosowane technologie i eksperci firmy coraz skuteczniej powstrzymują nieuczciwe podmioty i zapobiegają wprowadzeniu nieautentycznych produktów do globalnego łańcucha dostaw.

Amerykański gigant deklaruje, że skutecznie powstrzymuje nieuczciwe podmioty przed handlem nieautentycznymi produktami i w 2022 roku pomógł w wykryciu, przejęciu i wyeliminowaniu ponad 6 mln podróbek, dzięki czemu nie trafiły one do klientów.

Robimy wszystko, by zapewnić sprzedającym na Amazon ochronę ich marek, a kupującym dostęp do oryginalnych produktów. Bezpieczne zakupy są bowiem dla nas – poza szeroką ofertą, atrakcyjnymi cenami każdego dnia i szybką dostawą – kluczem do ciągłego budowania zaufania wśród konsumentów oraz drogą do dostarczania im doskonałych doświadczeń zakupowych. Mourad Taoufiki, Country Manager, Amazon.pl

Jak Amazon chroni klientów, marki i sprzedawców przed podróbkami?

Zadanie, jakiego podjął się amerykański gigant, jest nie tylko wymagające, ale też bardzo złożone. Mimo to udaje się wykonywać je z powodzeniem – firma pochwaliła się osiągnięciami w czterech kluczowych obszarach.

źródło: Amazon

Po pierwsze coraz skuteczniej udaje się powstrzymywać nieuczciwe podmioty dzięki szczegółowej weryfikacji sprzedawców (jednym z jej etapów jest bezpośrednia rozmowa wideo) – w 2022 roku firma zdołała powstrzymać ponad 800 tys. prób stworzenia nowych kont przez nieuczciwych sprzedających, którzy za ich pośrednictwem sprzedawaliby nieautentyczne produkty.

Tutaj warto zauważyć, że chociaż 800 tysięcy może wydawać się dużą liczbą, to jest to znacznie mniej niż w latach ubiegłych – w 2021 rok zablokowano 2,5 mln prób, a w 2020 roku aż 6 mln. Oznacza to, że stosowane przez Amazon mechanizmy skutecznie zniechęcają oszustów, a to z kolei przekłada się na bezpieczeństwo kupujących.

W 2022 roku Amazon kontynuował także prace związane z ulepszaniem zautomatyzowanych narzędzi ochrony, służących firmom wpisanym do Rejestru marek [ang. Brand Registry], co ograniczyło konieczność znajdowania i zgłaszania naruszeń przez nie same. Jednocześnie rósł udział firm w programach Amazon dedykowanych bezpieczeństwu sprzedaży, przy jednoczesnym spadku o 35% rok do roku liczby naruszeń zgłoszonych zasadnie przez podmioty wpisane do Rejestru marek.

Kolejnym obszarem, w którym amerykański gigant może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami, jest pociąganie fałszerzy do odpowiedzialności i powstrzymywanie ich przed niezgodnym z prawem wykorzystywaniem e-sklepów – w 2022 roku jednostka Amazon ds. Zwalczania Podróbek [ang. Counterfeit Crim Unit, CCU] pozwała lub zgłosiła podejrzenia w stosunku do ponad 1,3 tys. przestępców w USA, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i Chinach. Ponadto kontynuowano współpracę z firmami i organami ścigania, by powstrzymywać nieuczciwe podmioty.

Twoja postawa też ma znaczenie

Nie mniej ważnym ogniwem w walce z podróbkami są jednak też sami kupujący, dlatego Amazon regularnie przygotowuje kampanie informacyjne – w Polsce był zaangażowany w 2022 roku w ogólnopolską kampanię „Żyj oryginalnie”, którą zainicjowała Fundacja Forum Konsumentów.

Przez rynek podrobionych produktów tracą nie tylko marki i budżet państwa, ale również sami konsumenci. Jak się jednak okazuje, część z nas umyślnie decyduje się na zakup „fałszywek”. Według Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej aż 44% polskich konsumentów celowo kupiło podróbkę. Aby to zmienić, niezbędna jest edukacja i pozytywna inspiracja konsumentów do zmiany postaw i zachowań. W ramach naszej kampanii antypodróbkowej „Żyj oryginalnie” wraz z Amazon i innymi partnerami zachęcamy konsumentów, aby kupowali mądrze i wybierali tylko oryginalne produkty. Planujemy kolejne, szeroko zakrojone działania w ramach tego projektu, żeby rozwijać platformę edukacyjno-informacyjną dla konsumentów. Agnieszka Plencler, prezeska Forum Konsumentów

Pełną treść Raportu o ochronie marek Amazon można znaleźć (w języku angielskim) na tej stronie.