Fallout 76 otrzymał 60 fps-ów na konsolach. Lubimy takie niespodzianki

Co mogą zrobić programiści wydanej kilka lat temu gry, aby wersja na PlayStation 5 i Xbox Series X pozytywnie wyróżniała się na tle edycji przygotowanej na konsole poprzedniej generacji? Poprawić wrażenia wizualne płynące z gry.

Zaskakująca zmiana na PlayStation 5

20 czerwca zadebiutował Once in a Blue Moon, duża aktualizacja do Fallouta 76. Przy okazji update rozpoczyna trzynasty już sezon w grze, Shoot for the Stars. W ramach nowej zawartości twórcy poszerzają naszą wiedzę na temat Blue Ridge Caravan Company. Oprócz tego pojawiły się nowe wydarzenia publiczne, dwie nowe kryptydy oraz zmiany w Ekspedycjach. Okazuje się jednak, że to nie wszystko, co Bethesda ma do zaoferowania w nowej aktualizacji.

Źródło: Bethesda

Jeżeli w ciągu ostatnich dwóch dni zdarzyło Wam się uruchomić Fallout 76 na konsolach obecnej generacji, to niewykluczone, że gra mogła wydać Wam się jakoś tak trochę płynniejsza. Już z tytułu wiecie, co się święci – Fallout 76 na konsolach Sony oraz Microsoftu działa już teraz w 60 klatkach na sekundę.

Fallout 76 piękny na konsolach jak nigdy wcześniej

Oczywiście warto zauważyć że na Xboxach Series S/X za pomocą funkcji FPS Boost można było podbić liczbę klatek na sekundę do ukochanej przez graczy „sześćdziesiątki”. Aktualizacja sprawiła jednak, że od teraz 60 fps-ów to natywne rozwiązanie wprowadzone przez samych autorów gry zarówno na PlayStation 5, jak i nowe Xboxy.

Podobno nie jest to jedyne usprawnienie, jakie dotknęło Fallouta 76 na konsolach. Gracze zauważyli również wyższą rozdzielczość oraz lepszą jakość oświetlenia, choć oficjalna lista zmian nie wspomina o jakichkolwiek zmianach w grafice na konsolach. Możliwe, że Bethesda przyzna się do wprowadzonych poprawek w niedalekiej przyszłości.

Fani Fallout 76 mają powody do zadowolenia. Nie dość, że tytuł stale otrzymuje nową zawartość, to widać, że programiści nie spoczywają na laurach i wprowadzili usprawnienia, które przystosowują tytuł do standardów w 2023 roku. Patrząc na losy Red Dead Online, nie każdy tytuł może pochwalić się takim wsparciem od strony twórców.