Nothing Phone (2) będzie drogi. Różnica jest kolosalna

Premiera Nothing Phone (2) została zapowiedziana na 11 lipca 2023 roku. Nothing Phone (1) zadebiutował 12 lipca 2022 roku, czyli – co rzadko się zdarza – następca oficjalnie ujrzy światło dzienne niemal dokładnie rok później. Może do tego czasu klienci zdążą się pogodzić z bardzo wysokimi cenami nowego modelu.

Cena Nothing Phone (2) będzie wysoka

Przedpremierowe informacje na temat nowego smartfona marki Nothing płyną coraz szerszym strumieniem, choć niektóre są dementowanego przez samego producenta, jak rzekomy design Nothing Phone (2), który został przedstawiony na widocznych w niniejszym artykule renderach. Carl Pei określił je mianem „fałszywych”.

źródło: Smartprix

Nawet jeśli nie oddają one jednak wiernie prawdziwego wyglądu nowego smartfona marki, to nie spodziewamy się, że producent nas totalnie zaskoczy – jak już, to co najwyżej tylko trochę, aczkolwiek oczekiwanie rewolucji jest zwyczajnie naiwne. Podobnie jak liczenie na podobnie przystępne ceny jak w przypadku Nothing Phone (1).

Serwis Deallabs udostępnił bowiem informacje, że we Francji Nothing Phone (2) będzie kosztował 729 euro za wersję z 256 GB wbudowanej pamięci i 849 euro za wariant z 512 GB pamięci wewnętrznej. Obecnie jest to równowartość (po bezpośrednim przeliczeniu) odpowiednio 3235 i 3770 złotych. Dla przypomnienia, Nothing Phone (1) kosztował na start 469 i 549 euro (kolejno za konfigurację 8/128 GB i 12/256 GB), co w Polsce przełożyło się na 2299 i 2619 złotych.

O ile Carl Pei zanegował przedstawiony na wspomnianych renderach wygląd nowego smartfona, o tyle zdaje się potwierdzać, że będzie on kosztował tyle, ile zostało przed chwilą podane – sugeruje to jego reakcja na doniesienia na temat cen urządzenia:

Dlaczego Nothing Phone (2) będzie tyle kosztował? Wystarczy spojrzeć na specyfikację

Podczas gdy Nothing Phone (1) był smartfonem ze średniej półki, to już Phone (2) ma być modelem klasy premium. Może nie flagowym jak Galaxy S23 Ultra, ale znacznie mocniejszym od poprzednika, ponieważ producent umieści na jego pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (co sam potwierdził przed premierą urządzenia, podobnie jak pojemność akumulatora – 4700 mAh).

Ponadto specyfikacja Nothing Phone (2) ma podobno obejmować m.in. 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych, pamięci RAM LPDDR5 i flash UFS 3.1, aparat główny z matrycą 50 Mpix i optyczną stabilizacją obrazu, głośniki stereo, moduł NFC i wsparcie dla ładowania indukcyjnego. Co więcej, mówi się również o obsłudze łączności satelitarnej. Oczywiście nie zabraknie też pasów LED na tyle pod przezroczystą pokrywą panelu tylnego.