Seria smartfonów Pixel 8 ma przed nami coraz mniej tajemnic

Chociaż premiera smartfonów z serii Pixel 7 nadal budzi spore emocje wśród użytkowników, szczególnie za sprawą zupełnie niedawno wypuszczonego na rynek średniaka Google, to jednak już teraz wiemy naprawdę sporo o nadchodzącej serii Pixel 8, której premiery możemy spodziewać się za kilka miesięcy.

Co już wiemy o serii Pixel 8?

Wygląda na to, że Google nie jest najlepsze w ukrywaniu swoich tajemnic dotyczących nadchodzących smartfonów, ponieważ Pixel 8 oraz Pixel 8 Pro najprawdopodobniej, zgodnie z tradycją firmy, zostaną zaprezentowane dopiero na jesieni, jednak już teraz wiemy o nich naprawdę sporo.

Jako pierwsze pojawiły się w sieci rendery Pixel 8 Pro. Co z nich wynika? Przede wszystkim to, że Google nadal zamierza zachować charakterystyczny dla serii design, jednak z zaokrąglonymi rogami. Grafiki, które zostały opublikowane, wskazują również, że smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala, który pokryje szkło 2,5D. Rendery tego modelu ujawniły także jeden tajemniczy element, znajdujący się na tylnym panelu smartfona.

Zagadka rozwiązała się jednak dość szybko, za sprawą informatorki Kamili Wojciechowskiej. Według przekazanych przez niej wówczas informacji okrągły sensor, umieszczony tuż po diodą doświetlającą LED, będzie pełnił funkcję termometru. Tak – Pixel 8 Pro będzie w stanie zmierzyć temperaturę ciała swoich użytkowników poprzez zbliżenie sensora na kilka milimetrów do czoła, a następnie przesunięcie go w stronę skroni.

rendery Google Pixel 8 Pro (fot. SmartPrix)

Przedpremierowo dowiedzieliśmy się także, że motorem napędowym smartfonów z serii Pixel 8 będzie nowy procesor Google, czyli Tensor G3. Według nieoficjalnych doniesień Tensor G3 ma mieć dziewięciordzeniowe CPU (4x Cortex-A510, 4x Cortex-A715, 1x Cortex-X3). W porównaniu do poprzedników rdzenie mają zyskać większe taktowanie. Dzięki zastosowaniu zupełnie nowego procesora, Pixel 8 otrzyma już wyłącznie 64-bitowe biblioteki. Zmiany mają nastąpić także w zakresie grafiki – GPU Mali-G710 zostanie zastąpione przez Mali-G715.

Warto tutaj jeszcze wspomnieć o konfiguracji aparatów w obu modelach, o której również niedawno było głośno. Według nieoficjalnych informacji na pokładzie Google Pixel 8 będzie można znaleźć 50 Mpix aparat główny oparty na sensorze Samsung GN2, 12 Mpix Sony IMX386 połączony z ultraszerokokątnym obiektywem oraz 11 Mpix aparat do selfie (Samsung 3J1). Pixel 8 w wersji „Pro” zaoferuje dodatkowo 48 Mpix teleobiektyw z 5x zoomem optycznym (Samsung GM5) oraz 64 Mpix sensor Sony IMX787 połączony z obiektywem do zdjęć ultraszerokokątnych.

Najnowsze doniesienia

Informacji jest naprawdę sporo, a to nie koniec. Portal Android Authority przekazał nieco bardziej szczegółowe dane dotyczące wyświetlaczy, które producent zamierza zastosować w obu modelach.

Zacznijmy od tego, że Pixel 8 ma być nieco mniejszy od swojego poprzednika i zaoferuje użytkownikom ekran o przekątnej 6,17 cala, podczas gdy w modelu Pixel 7 było to 6,3 cala. Niezmienny pozostaje jednak fakt, że nadal będziemy mieć do czynienia z wyświetlaczem wykonanym w technologii OLED. Nie jest jednak jeszcze do końca wiadomo, czy tak jak w poprzednich generacjach producent postawi na rozwiązania Samsunga w zakresie wyświetlacza.

Bez zmian pozostanie także rozdzielczość, jaką zaoferuje ekran, czyli 2400×1080 pikseli. To w połączeniu z nieco mniejszą przekątną przełoży się na 427 ppi. Google planuje jednak znacząco podkręcić jasność wyświetlacza, ponieważ jej maksymalna wartość może wynosić nawet 1400 nitów. Ulepszeniu ma ulec również zmienna częstotliwość odświeżania ekranu – Pixel 8 będzie obsługiwać tryby odświeżania: 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz i 120 Hz.

Z kolei model z dopiskiem „Pro” będzie mógł pochwalić się 6,7-calowym, płaskim wyświetlaczem z rozdzielczością 2992×1344 pikseli (490 ppi) i jasnością aż 1600 nitów. To znaczny wzrost w porównaniu do 1000 nitów z Pixela 7 Pro. W przypadku Pixel 8 Pro obsługiwane tryby odświeżania ekranu prezentują się następująco: 5 Hz, 10 Hz, 30 Hz, 60-120 Hz.

Wspomniany już wyżej portal udostępnił także informacje związane z kolorystyką modeli z serii Pixel 8. Według nich podstawowy model może występować w kolorach: Haze, Jade, Licorice i Peony. Z kolei w Pixel 8 Pro kolor obudowy może przybrać następujące odcienie: Jade, Licorice, Porcelai oraz Sky. Serwis podkreśla jednak, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że nie wszystkie kolory trafią do masowej produkcji, bo niektóre z nich pozostaną jedynie na etapie koncepcyjnym.

Porcelain Jade Peony Licorice Jade Haze Sky Tapety do Pixel 8 i Pixel 8 Pro (źródło: Android Authority)

W 2021 roku, wraz z serią Pixel 6, zadebiutowały także spójne tematycznie kolekcje tapet dla każdego wariantu kolorystycznego urządzenia. Motywem przewodnim w Pixel 6 były kwiaty, w kolejnej generacji pióra. Wiele wskazuje na to, że teraz będą to minerały. Jest ich tyle, ile teoretycznych wersji kolorystycznych smartfonów.

Jak sami widzicie, chociaż do premiery nowej serii urządzeń mobilnych Google wciąż pozostało sporo czasu, to jednak wiemy już o nich naprawdę dużo. Seria Pixel 8 zapowiada się bardzo ciekawie. Z pewnością do czasu prezentacji jeszcze nieraz będziemy informować Was o najnowszych doniesieniach związanych z nadchodzącymi smartfonami produkcji giganta z Mountain View.