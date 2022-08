Amazon Gaming Week – sprawdzamy promocje na gry i akcesoria

Planujecie zakupy na koniec wakacji? Warto więc zajrzeć na serwis Jeffa Bezosa! Amazon Gaming Week to tydzień okazji na gry i akcesoria. Tych ostatnich jest znacznie więcej, ponieważ dużo producentów sprzętu zdecydowało się na udział w tej wyjątkowej wyprzedaży. Sprawdźmy zatem, co ciekawego uda się wyrwać.

Rabaty w grach Amazonu

Jeżeli szukacie nowych gier do kolekcji, to Amazon Gaming Week raczej nie będzie dla Was dobrym adresem – o ile nie zagrywacie się w produkcje MMORPG. Wspominam o tym, ponieważ na promocji znajdują się zarówno New World (2021), jak i Lost Ark (2019). W przypadku tego pierwszego, możecie uzyskać aż 50% rabatu na standardowe oraz specjalne wydanie gry, kosztujące na platformie Jeffa Bezosa kolejno 20 dolarów (~95 złotych) i 25 dolarów (~120 złotych).

Wracając jeszcze do Lost Ark – choć gra jest bezpłatna, promocja obejmuje 10% zniżki na każdy z pakietów początkowych. Ich cena zaczyna się od 18 dolarów (~85 złotych), a najważniejszą zawartością jest zdecydowanie 30 dni bonusowej aury, która skraca większość czynności wykonywanych w grze.

Przede wszystkim, akcesoria

Najwięcej promocji w Amazon Gaming Week jest dedykowanych akcesoriom. W ofertach zgarniecie produkty m.in. od takich firm jak Razer, Logitech, Oversteel, czy wreszcie Thrustmaster. Moją szczególną uwagę przykuło Razer Kishi – pierwsza generacja przyczepianego kontrolera do smartfonów, kosztująca w tej ofercie zaledwie 257 złotych.

Skoro już wspomniałem o kontrolerach, warto mieć też na uwadze kierownicę Thrustmaster T300RS GT, oferowaną za 1416 złotych. Kompatybilna jest z komputerami PC, a także konsolami PlayStation 5, PlayStation 4 oraz PlayStation 3. To jeden z lepszych wyborów, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości. Kto wie, może to ten model przekona Was do zabawy w Gran Turismo 7?

Sporą reprezentację w promocji zalicza też Logitech, oferując tańsze klawiatury, słuchawki i myszki dla graczy. Jest naprawdę w czym przebierać, a najtańsze akcesoria wyrwiecie już od 149 złotych. Nie pozostaje mi nic innego, jak odesłać Was na główną stronę wyprzedaży. Na poważne decyzje macie jeszcze kilka dni – Amazon Gaming Week potrwa od 29 sierpnia do 10 września 2022 roku, godziny 6:59. Chciałoby się rzec – nieco dłuższy ten tydzień, co nie?