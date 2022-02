Lost Ark ustanawia rekord. Dota 2 i Counter-Strike na kolanach

Lost Ark osiągnął już nawet więcej niż New World. Nowe MMORPG Amazonu bije rekordy popularności na Steamie. Gra przyjęła się świetnie i chociaż kolejki do logowania są ogromne, w weekend online było ponad 1,3 miliona osób.

Reklama

Nie obyło się bez problemów

Lost Ark ma za sobą teoretycznie dwie premiery. Pierwsza z nich miała miejsce 8 lutego i była przeznaczona wyłącznie dla posiadaczy Founder’s Packów, którzy byli gotowi zapłacić za nowe MMORPG co najmniej 50 złotych. Premiera ta przebiegła dosyć spokojnie, kilka serwerów zostało zapełnionych, ale biorąc pod uwagę ponad 500 tysięcy zalogowanych graczy niemalże w każdym momencie, mogło być znacznie gorzej.

Prawdziwe problemy zaczęły się 11 lutego, podczas premiery free to play. Grę mógł już wtedy pobrać każdy, chociaż nie wszystkim przyszło to tak łatwo. Debiut opóźnił się o ponad cztery godziny i gra pojawiła się na Steamie dopiero po 22:00.

Aktualnie Lost Ark działa i ma się dobrze, ale żeby zacząć cieszyć się koreańskim MMORPG, trzeba najpierw spędzić kilka ładnych godzin w kolejkach. W Europie zapełnione są wszystkie serwery, a na najpopularniejszych światach trzeba czekać nawet cztery lub pięć godzin. Amazon z dnia na dzień reaguje na ogromne zainteresowanie graczy, ale nic nie wskazuje na to, żeby kolejki miały nagle zniknąć.

Lost Ark z nowym rekordem graczy online

Pierwszy rekord Lost Ark wynosił ponad 530 tysięcy użytkowników. Udało się wskoczyć tym samym do czołówki najpopularniejszych gier Steama i biorąc pod uwagę, że każda z zalogowanych osób zapłaciła za grę co najmniej 50 złotych, był to bardzo imponujący wynik. Prawdziwy potencjał Lost Ark pokazał jednak kilka dni później.

10 Ocena

Nowy rekord, który może utrzymać się już do końca istnienia tego MMO, wynosi 1,325,305 użytkowników. Ustanowiono go w sobotę, kiedy w Europie był już wieczór, a Ameryka Północna powoli budziła się do życia.

Według SteamDB Lost Ark może pochwalić się teraz drugim największym rekordem graczy online w historii platformy. Na pierwszym miejscu znajduje się oczywiście PUBG, który cztery lata temu ustanowił rekord w wysokości ponad 3,2 miliona graczy. O niecałe 17 tysięcy osób Lost Ark przeskoczył Counter Strike’a i Dotę 2, co doskonale obrazuje, jak wiele ekscytacji wzbudza wśród graczy nowe MMORPG.