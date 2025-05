Allegro znalazło sposób, żebyście wydawali więcej

Wielu polskich użytkowników Allegro decyduje się na zakup rocznej subskrypcji Smart! i w sumie nie ma w tym nic dziwnego, bo dzięki niej często nie trzeba pokrywać kosztów dostarczenia przesyłki. Platforma przygotowała właśnie nowość dla „smartowiczów”, dzięki której wydasz więcej, ale jednocześnie możesz dzięki temu zaoszczędzić na kolejnych zakupach.

Monety w Allegro Smart! zdobędziesz w nowy sposób

Allegro Smart! to usługa, dzięki której nie musisz każdorazowo pokrywać kosztów przesyłki oraz zyskujesz dostęp do różnorodnych okazji. Subskrypcja roczna wyceniana jest na 59,90 złotych, jednak jeszcze do 9 czerwca 2025 roku trwa promocja, dzięki czemu zapłacisz tylko 39,90 złotych. Oferta skierowana jest do użytkowników, którzy aktualnie nie mają aktywnej rocznej usługi Smart! oraz osób z aktywną miesięczną subskrypcją lub darmową subskrypcją.

Subskrypcja Allegro Smart! otrzymuje teraz nieco więcej funkcji, charakterystycznych dla programów lojalnościowych. W przypadku niektórych zamówień oraz akcji promocyjnych użytkownicy mogli zbierać Monety i wymieniać je na kupony, obniżające koszt kolejnych zakupów. 1 Monetę możesz wymienić na kupon o wartości 1 złotówki.

Zdobycie Monet będzie teraz znacznie łatwiejsze. Nie otrzymasz ich wyłącznie za zakup na konkretnych aukcjach czy uczestnictwo w promocjach partnerskich, ale również za realizację wyzwań. Jak zaznacza serwis e-commerce, zadania do wykonania mają być spersonalizowane, czyli dostosowane do konkretnego użytkownika i jego stylu zakupowego.

Wśród wyzwań może pojawić się np. zachęcenie do zrobienia zakupów w konkretnej kategorii, skorzystanie z promocji w ramach Allegro Days, wybór określonej metody dostawy czy aktywacja usługi finansowej Allegro Pay.

Realizuj wyzwania Allegro Smart!, zdobywaj Monety i oszczędzaj

Aby sprawdzić, jakie wyzwania wybrało dla Ciebie Allegro, należy zalogować się, a następnie kliknąć w Twoje imię w prawym górnym rogu i z listy wybrać opcję „Smart! Monety i wyzwania”. W aplikacji mobilnej zrobisz to przechodząc do zakładki sekcji „Moje Allegro” (w prawym dolnym rogu ekranu), a następnie z listy wybierzesz opcję „Smart! Monety i wyzwania”. Na wyświetlonej stronie znajdziesz zarówno liczbę zgromadzonych Monet, Twoje wyzwania, jak i historię zdobytych niedawno Monet.

Dla mnie przygotowano pięć wyzwań, a wśród nich:

Zrób zakupy za min. 120 zł w kategorii Zdrowie – otrzymam wtedy 6 Monet;

Zrób zakupy za min. 80 zł w kategorii Dziecko – otrzymam wtedy 5 Monet;

Zrób zakupy za min. 80 zł w kategorii Uroda – otrzymam wtedy 5 Monet

Zrób zakupy za min. 80 zł w kategorii Supermarket – otrzymam wtedy 5 Monet

Zrób zakupy za min. 80 zł w kategorii Sport i turystyka – otrzymam wtedy 5 Monet.

A jakie wyzwania dla Was przygotowało Allegro? Skorzystacie?