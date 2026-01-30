Koniec języka za przewodnika. Teraz także w Mapach Google

Sztuczna inteligencja Gemini to dla Google oczko w głowie. Amerykański producent większość swoich wysiłków skupia właśnie na jej rozwoju i stara się uczynić ją przydatną w jak największej liczbie zastosowań. Wierzy, że może mieć wiele do zaoferowania także podczas małych i dużych podróży.

Jesienią 2025 roku w Mapach Google pojawiła się sztuczna inteligencja Gemini, gotowa do udzielania wsparcia podczas jazdy. Wirtualny asystent w trybie nawigacji nasłuchuje i odpowiada na pytania, na przykład o najbliższą stację benzynową lub polecaną restaurację w okolicy, oferując również wskazówki dotarcia do takiego punktu.

Do tego wykonuje rozmaite polecenia, chociażby wysyłając podyktowany SMS czy sprawdzając wydarzenia w kalendarzu. Wszystko to bez zmuszania użytkownika do odrywania rąk od kierownicy. Co więcej, Gemini zapamiętuje rozmowy, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem tłumaczyć wszystkiego od nowa.

Mapy Google zaktualizowane. Nawigacja z Gemini już nie tylko w samochodzie

Teraz firma Google wypuściła aktualizację aplikacji Mapy, dzięki której Gemini nie ogranicza się już tylko do jazdy samochodem – z pomocy asystenta można również skorzystać podczas przejażdżki rowerowej albo pieszej wędrówki.

Podczas jazdy na rowerze działa to właściwie zupełnie tak samo, jak w samochodzie. Gemini podpowie, ile czasu zajmie dotarcie do celu, wyśle SMS lub zainicjuje połączenie, sprawdzi wydarzenia w kalendarzu, a także pomoże odkryć warte odwiedzenia miejsca na trasie (lub w jej okolicy).

W trakcie spacerów również można na to liczyć, ale w tym trybie Gemini może też zmienić się w swoistego przewodnika lokalnego. Opowie o okolicy i najciekawszych punktach, skupiając się na teraźniejszości, jak i ich historii, a do tego zaproponuje ścieżki i miejsca warte zobaczenia.

Nowe funkcje już docierają do użytkowników

Wszystkie te funkcje są już stopniowo udostępniane w ramach aktualizacji aplikacji Mapy Google – w każdym kraju, w którym działa Gemini, zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i iPhone’ach. Jeśli jeszcze do Ciebie nie dotarła, prawdopodobnie stanie się to w najbliższej przyszłości.