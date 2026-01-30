Korzystasz z tego produktu w aucie? Uważaj, może zagrażać Twojemu zdrowiu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa przyjrzały się popularnym produktom do samochodów. Jeśli jesteś kierowcą – na pewno ich używasz. Lepiej sprawdź, czy stosujesz te konkretne, bo mogą być niebezpieczne dla Twojego zdrowia.

Popularne produkty w aucie z przekroczonym stężeniem metanolu

Inspekcja Handlowa przyjrzała się popularnym produktom do samochodu. Pod lupę wzięto 50 zimowych płynów do spryskiwaczy i odmrażaczy do szyb. W siedmiu przypadkach wykryto, że normy stężenia metanolu zostały przekroczone. Lepiej sprawdź, czy nie masz tych konkretnych produktów w domu – mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla Twojego zdrowia i współpasażerów.

Już na wstępie warto podkreślić, że płyny do szyb i odmrażacze zawierające alkohol to świetna metoda na pozbycie się z szyb nie tylko zalegającego brudu, ale też szronu. Niektóre z alkoholi, np. metanol, nie są jednak bezpieczne dla zdrowia. Dlatego też ustalono specjalne normy, w których ujęto, że stężenie metanolu w produktach przeznaczonych dla konsumentów nie powinno przekraczać 0,6% masowo.

Co ważne, metanol w wysokim stężeniu może wpływać na zdrowie człowieka, a zatem i na bezpieczeństwo na drodze, nawet podczas zwykłego użytkowania samochodu. Wdychanie oparów metanolu może powodować m.in. bóle i zawroty głowy, senność, podrażnienie oczu i dróg oddechowych, a w skrajnych przypadkach nawet zaburzenia widzenia.

Zimowe płyny do spryskiwaczy i odmrażacze do szyb – tych już nie używaj!

Ze względu na niebezpieczeństwo, mogące wynikać z przekroczenia dopuszczalnych stężeń metanolu, UOKiK wraz z Inspekcją Handlową kolejny raz przyjrzały się tym produktom. Pod lupę wzięto łącznie 50 partii, w tym:

26 partii zimowych płynów do spryskiwaczy,

20 partii odmrażaczy do szyb,

4 partii koncentratu zimowego płynu do spryskiwaczy.

Okazało się, że w siedmiu przypadkach wykryto nieprawidłowości. Aż sześć produktów zawierało stężenie metanolu przekraczające 3%, co uniemożliwiło oznaczenie dokładnego stężenia (przez przekroczenie zakresu oznaczalności laboratorium). Wśród takich produktów znalazły się:

koncentrat zimowego płynu do szyb CARBLIX -30°C, 1 l E-NET sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich,

zimowy płyn do spryskiwaczy ELPRO -22°C, 5 l, ELKUR w Jarosławiu,

płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych VIV, 5 l Damet sp.j. Dańsko, Jaksina,

odmrażacz do szyb MULLRODE -40°C, 500 ml, Mullrose BV,

płyn do spryskiwaczy zimowy OPTIX T -22°C, 5 l, F.H. Woźniak Beata Gołębiewska w Chorzowie,

zimowy płyn do spryskiwaczy, nano technology SPEEDCAR -22°C, 5 l, SpeedCar Oil sp. z o.o. w Lidzbarku.

Jeśli masz którychś z tych produktów – radzimy, aby dłużej nie stosować go w samochodzie. Siódmy produkt, w którym wykryto nieprawidłowości, a mianowicie zimowy płyn -20°C do spryskiwaczy TOPSELLER, 4 l Active-Chem sp. z o.o., zawierał stężenie metanolu 0,62-0,69%.

Co ważne, UOKiK wraz z Inspekcją Handlową skontaktował się z podmiotami odpowiedzialnymi za każdy produkt. Jak podkreśla instytucja – część dostawców dobrowolnie wycofała już swoje produkty ze sprzedaży. Ponadto nieprawidłowości zgłoszono do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Warto też wspomnieć, że w przypadku wykrytego przekroczenia dopuszczalnego stężenia podmiot kontrolowany zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań laboratoryjnych.

Jaki zimowy płyn do spryskiwaczy wybrać – UOKiK doradza

UOKiK przedstawił też kilka rad dla konsumentów odnośnie wyboru właściwego zimowego płynu do spryskiwaczy. Podkreślono, aby przed zakupem sprawdzić rodzaj zastosowanego w płynie alkoholu. Urząd podkreśla, że warto unikać metanolu, a w zamian wybierać płyny zawierające np. izopropanol. Jednocześnie należy podkreślić, że groźne mogą być również substancje smarujące – najlepiej unikać glikolu etylenowego (ze względu na dużą toksyczność), a wybierać płyny z gliceryną lub glikolem propylenowym.

Warto przypomnieć, że niedawno UOKiK i Inspekcja Handlowa przyjrzały się też słuchawkom i smartwatchom. Zbadano zawartość ołowiu, który także może stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia użytkowników.