Allegro prosi o pomoc, ale nie dla siebie. Wystarczy jedno kliknięcie

Allegro apeluje do Was o pomoc. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na szczytny cel. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby pomóc. Rozważcie to przy kolejnych zakupach na tej platformie.

Allegro i organizator Szlachetnej Paczki łączą siły. Zobacz, jak łatwo możesz pomóc

Allegro po raz kolejny rozpoczyna akcję pod nazwą Szlachetny Koszyk. Jego nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ zebrane pieniądze zostaną przekazane organizatorowi Szlachetnej Paczki, tj. Stowarzyszeniu Wiosna. Celem projektu jest przekazanie pomocy potrzebującym przed świętami Bożego Narodzenia.

W ramach Szlachetnej Paczki można pomóc w różny sposób, nawet nie wychodząc z domu. Allegro bowiem zaanonsowało kolejną edycję akcji pod nazwą Szlachetny Koszyk, w ramach której każda osoba może przekazać datek na rzecz Stowarzyszenia Wiosna podczas robienia zakupów.

Wystarczy dodać do swojego koszyka charytatywną cegiełkę o wartości 10, 20, 50, 100 lub 200 złotych – w zależności od Waszych możliwości (i chęci). Wszystkie zebrane pieniądze, dzięki funkcjonalności Allegro Charytatywnie, trafią bezpośrednio na konto Stowarzyszenia Wiosna.

Allegro przewidziało podziękowanie dla każdej osoby, która wesprze akcję – na ikonie koszyka w aplikacji i na stronie serwisu pojawi się specjalne oznaczenie: serce. W ubiegłym roku w ramach Szlachetnego Koszyka udało się zebrać blisko 920 tysięcy złotych na działania Szlachetnej Paczki, w tym rekrutację, szkolenia, wizyty wolontariuszek i wolontariuszy u rodzin czy organizację logistyki pomocy.

Szlachetny Koszyk 2025 potrwa do 17 grudnia 2025 roku. Tegoroczna, już 25. edycja Szlachetnej Paczki, ruszy natomiast 15 listopada 2025 roku.

Nie tylko Allegro pomaga pomagać

Allegro jest kolejną firmą, która ponownie zaangażowała się w działania, mające na celu pomóc zebrać pieniądze dla Szlachetnej Paczki. Kolejną jest T-Mobile, które także zachęca do pomagania – nie tylko swoich klientów.

Wszyscy mogą bowiem przynieść do salonu operatora nieużywany już telefon, który zostanie oddany do recyklingu (nie musi być sprawny, ale nie może być zniszczony; nie trzeba przynosić akcesoriów). Dzięki temu można zebrać nawet milion złotych dla Szlachetnej Paczki.

Klienci T-Mobile mogą ponadto w aplikacji Mój T-Mobile aktywować za 50 Serc ofertę w Magenta Moments. Sieć chce zebrać 5 milionów Serc w 2 miesiące, aby przekazać 100 tysięcy złotych na Szlachetną Paczkę.