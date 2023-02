Zmiana w Allegro Pay. Nie rozłożymy już należności na 3 nieoprocentowane spłaty

Allegro Pay to świetna usługa, w ramach której możemy rozkładać płatności za nasze zakupy w czasie. Jak się okazuje, polska platforma e-commerce postanawia wprowadzić znaczącą zmianę, usuwając możliwość darmowych trzech spłat za zakupy. Co w zamian tego?

Wielka szkoda. Allegro Pay bez korzystnej opcji

Allegro Pay daje naprawdę szeroką możliwość w kwestii płatności za zakupy. Jeśli nasze konto dysponuje odpowiednią kwotą, bez problemu zrobimy zakupy, za które zapłacimy dopiero za jakiś czas. Podstawową ofertą jest „Zapłać później do 30 dni” – wykorzystujemy środki z portfela Allegro, a równowartość zakupu spłacamy do miesiąca.

Do dyspozycji są także płatności od 3 do 20-miesięcznych spłat, za które niestety trzeba dopłacić dodatkowe środki (RRSO 29,94%), jednak klienci Smart! dotąd mieli dodatkowe uprzywilejowanie, które umożliwiało rozłożenia kwoty za zakupy na trzy spłaty z RRSO 0%. Wszystko wskazuje na to, że powoli nadchodzi koniec tej oferty, w której zamian wejdzie nieco mniej korzystna forma rozłożenia spłat.

Zamiast dotychczasowych zasad teraz będzie możliwość wybrania dwóch nieprocentowanych płatności (RRSO 0%). Kiedy zmiana zacznie obowiązywać? Według zmian w regulaminie Allegro Pay, warunki umów zawartych do 13 marca 2023 r. pozostaną bez zmian, a więc nowe zasady regulaminu wejdą w życie następnego dnia, 14 marca. Zmiana z pewnością wpłynie na komfort kupujących, bo łatwiej przecież rozłożyć kwotę na trzy części, niż na dwie. Szkoda.

Maksymalny limit Allegro Pay zostanie zwiększony

Obecnie maksymalną kwotę, jaką platforma e-commerce może nam przydzielić do konta na zakupy to 4200 złotych. Serwis Cashless.pl informuje, że jeszcze w tym roku ta kwota może ulec zmianie, idąc oczywiście w górę.

Jak na razie, nowy maksymalny limit nie jest nam znany. Sądzi się, że może wzrosnąć nawet do 6500 złotych. A to już znacznie więcej, niż obecnie – pozostaje nam tylko czekać na oficjalne ogłoszenie ze strony Allegro.