Android pozwoli przekazywać połączenia jak duet iPhone-iPad

Google chce sprawić, aby rozmowy telefoniczne na Androidzie były jeszcze wygodniejsze. W tym celu opracował technologię, która użytkownikom ekosystemu Apple może coś przypominać.

Zacznij na smartfonie, skończ na tablecie

Rozmowy telefoniczne od dawna nie przypominają tych z początku XXI wieku. Jakość połączenia od strony modemów i wbudowanych modułów jest bardzo dobra, a mikrofony i głośniki nie sprawiają żadnych kłopotów. Za większość problemów, jakie napotykamy na co dzień można więc winić wyłącznie operatorów sieci. Co można zatem zrobić, aby zmienić rozmowy telefoniczne na lepsze?

iPhone 14 Plus (fot. Tabletowo)

Na tegorocznym Google I/O firma zapowiedziała wprowadzenie do zasobów Jetpack bibliotek Telecom. Interfejsy API biblioteki zostały zaprojektowane w celu usprawnienia technologii powiązanych z wykonywaniem połączeń. Jedną z takich funkcji oferowanych przez Telecom jest możliwość streamowania i przenoszenia rozmów.

Specjalista zajmujący się rozwiązaniami w systemie Android, Mishaal Rahman w serwisie XDA postanowił niedawno wytłumaczyć, na czym polegają pomysły zaprezentowane w bibliotekach Telecom. W dużym skrócie: dzięki kodowi źródłowemu, jaki zawierają biblioteki Jetpack Telecom możliwe jest m.in. odbieranie rozmów VoIP za pomocą urządzeń wearable bezpośrednio, bez przekierowywania ich ze smartfona. Nas jednak interesuje nie tyle rozpoczęcie rozmowy, co jej podtrzymanie.

Android niczym iPhone

Dzięki integracji bibliotek Jetpack Telecom z przełącznikiem wyjściowym Androida możliwe będzie streamowanie oraz przenoszenie rozmów VoIP pomiędzy urządzeniami. Czym różnią się oba pojęcia? W pierwszym przypadku główne źródło rozmowy (np. Wasz smartfon) nadal podtrzymuje połączenie za pomocą wbudowanych modułów – dźwięk oraz sterowanie zostają natomiast przekierowane na drugie urządzenie (np. tablet). Przenosząc rozmowę cały proces zostaje przetransferowany z jednego sprzętu na drugi.

źródło: Google

Jeżeli tylko funkcja zostanie oficjalnie wprowadzona do Androida, będziecie mogli zacząć rozmowę na smartfonie, po czym jeżeli sytuacja będzie tego od Was wymagała, skorzystać z większego ekranu i lepszych głośników, jakie mogą zaoferować tablety i przenieść rozmowę. Największym ograniczeniem, jakie jest obecnie przewidziane w tej technologii to wymóg obecności odbiornika Cast. Ten jest dostępny wyłącznie w Google Pixel Tablet.

Z pewnością inni producenci urządzeń oraz programiści w przyszłości okiełznają biblioteki Jetpack Telecom i opcja streamowania lub przenoszenia połączeń pomiędzy urządzeniami nie będzie elementem ekskluzywnym dla tabletu Google. Wtedy wszyscy właściciele nowszych smartfonów z Androidem doświadczą tego, z czego użytkownicy Apple korzystają od jakiegoś czasu.