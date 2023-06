Android ma „nowe” logo. Powinieneś dostrzec różnicę

Zmiana logo firmy lub produktu w większości przypadków nie jest niczym szczególnym. Oczywiście gdyby gigant pokroju Apple zdecydował się na całkowite odejście od symbolu nadgryzionego jabłka, mielibyśmy do czynienia z prawdziwym trzęsieniem ziemi, ale w wypadku systemu Google nie spodziewamy się większych perturbacji. Większość ludzi nawet nie zwróci na to uwagi.

Aktualizacja logo Androida

Ostatnie większe zmiany w logo Androida można było dostrzec w 2019 roku. Google przestało posługiwać się symbolem robota, na którym byłaby widoczna jego cała sylwetka. Zamiast tego, firma zaczęła identyfikować system za pomocą sygnetu samej „główki”.

Wersja logo Androida z 2013 roku Zmiany w logo Androida w 2019 roku

Poza tym, zmieniał się styl fontu, używanego przez Google w logotypie Androida. Choć modyfikacje były raczej drobne, poszczególne litery stawały się pełniejsze i nie tak poprzycinane jak w początkowych wersjach napisu. Od samego początku jednak nazwa systemu pisana była z małej litery. Teraz się to zmieniło – logotyp zaczyna się już z wielkiej litery.

I na koniec zostawiamy to, co rzuca się od razu w oczy: głowa robota jest teraz przedstawiana w wersji 3D. Nic nie zostało z ultra płaskiego wzornictwa pierwowzoru. Nowy wizerunek Androida wydaje się być dzięki temu bardziej nowoczesny i zachęca do interakcji.

Nowe logo pojawia się w kolejnych miejscach

Google przekazał redakcji 9to5google, że elementy nowej tożsamości marki prezentowane były w różnych miejscach od początku tego roku. Nową „buźkę” Androida widzieliśmy już na stoisku firmy podczas targów CES, a także pojawiała się w reklamach i na banerach. W następnych miesiącach tego typu materiałów będzie jeszcze więcej.

Nowy styl Androida widoczny na stronach Google (fot. blog.google)

I rzeczywiście – grafiki z nową wersją zielonego Androida można już znaleźć w niektórych artykułach publikowanych na blogu Google, na przykład tych dotyczących implementacji SI w systemie, spodziewanych nowości oraz bezpieczeństwie danych użytkowników.

Jak dla nas, nowe logo jest rzeczywiście bardziej sympatyczne i wygląda całkiem fajnie. Jesteśmy za!