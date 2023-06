Facebook Messenger zyskuje funkcje, które z pewnością spodobają się rodzicom

Facebook Messenger, podobnie jak wiele podobnych komunikatorów, jest bardzo dobrym narzędziem do komunikacji. Warto jednak mieć na uwadze, że musi zostać spełniony co najmniej jeden podstawowy warunek – komunikator musi być używany zgodnie z założeniami i umożliwiać kontakt tylko z odpowiednimi osobami. Dotyczy to przede wszystkim młodszych użytkowników. W związku z tym, firma Meta postanowiła wprowadzić odpowiednie zmiany w swoim produkcie.

Facebook Messenger lepszym wyborem dla młodszych osób

Ze wszystkich produktów Meta, które można wpisać do kategorii platform społecznościowych, korzystają zarówno starsi, jak i młodsi użytkownicy. Szczególnie w przypadku tych drugi w interesie rodziców, ale również samego Facebooka, jest zapewnienie jak najbardziej bezpiecznego miejsca do komunikacji ze znajomymi. Konieczna jest więc edukacja oraz odpowiedni zestaw narzędzi, który pozwoli w wygodny i prosty sposób zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych. Twórcy Facebooka całkiem dobrze to rozumieją, bowiem oferują już odpowiednie narzędzia.

Oczywiście zawsze jest miejsce dla nowych narzędzi i rozwiązań, które pozwolą podnieść poziom prywatności, bezpieczeństwa, jak i ogólnej jakości usługi. Firma Meta ogłosiła więc zestaw nowości, które w założeniach mają sprawić, że oferowane produkty będą lepszym wyborem dla nastolatków, a rodzice zyskają funkcje, które pozwolą im zadbać o bezpieczeństwo młodych użytkowników.

Ogłoszone właśnie narzędzia nadzoru rodzicielskiego w Facebook Messengerze pozwalają rodzicom zobaczyć, jak ich nastolatek korzysta z komunikatora. Rodzic może sprawdzić, ile czasu młody użytkownik spędza na wysyłaniu wiadomości, a także przejrzeć informacje na temat ustawień wiadomości w przypadku ich nastolatka. Warto podkreślić, że nowe narzędzia nie pozwalają rodzicom czytać rozmów prowadzonych przez nastolatków.

Ponadto rodzice będą mogli otrzymywać powiadomienia, gdy pojawią się aktualizacje na liście kontaktów oraz w momencie, gdy nastolatek kogoś zgłosi (nastolatek musi zgodzić się na udostępnianie tych informacji). Dodatkowo dostępna jest możliwość sprawdzenia, kto może wysyłać wiadomości (tylko znajomi, znajomi znajomych lub wszyscy) i podgląd informacji o tym, kto może zobaczyć Stories udostępniane przez młodą osobę.

Należy wspomnieć, że nowości w Facebook Messengerze obecnie wprowadzane są na terenie USA, Wielkiej Brytanii i Kanady, ale w najbliższych miesiącach ich dostępność zostanie rozszerzona. Wypada jeszcze zwrócić uwagę, że narzędzia kontroli rodzicielskiej są już od dawna dostępne w Messenger Kids, a teraz lądują w głównej aplikacji.

Jeszcze więcej ochrony dla nastolatków

Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie, Meta testuje nowe funkcje prywatności i ochrony nastolatków w przypadku wiadomości bezpośrednich na Instagramie. Według nowych założeń, dorosła osoba, zanim będzie mogła wysłać wiadomość do nastolatka, który jej nie obserwuje, będzie musiała uzyskać pozwolenie na rozmowę poprzez wysłanie i zaakceptowanie zaproszenia. Rozwiązanie to ma objąć docelowo nie tylko nastolatków, ale także wszystkich użytkowników Instagrama.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że Facebook będzie wysyłał powiadomienia do nastolatków, gdy Ci będą siedzieć ponad 20 minut na tej platformie. Ma to pozwolić na ograniczenie czasu poświęcanego przez młode osoby na przeglądanie serwisu społecznościowego i wskazać im, że może warto zrobić sobie przerwę. Badana jest również nowa sugestia na Instagramie, która sugeruje nastolatkom zamknięcie aplikacji, jeśli przewijają Reelsy w nocy.

Co więcej, Quiet Mode (tryb cichy) na Instagramie, który pozwala użytkownikom zaznaczyć, kiedy są niedostępni, zostanie wprowadzony globalnie w następnych tygodniach. Funkcja wyciszy powiadomienia i wyśle automatyczną odpowiedź na wiadomości prywatne od przyjaciół i obserwujących.

W przypadku Instagrama rodzice otrzymali jeszcze dodatkowe narzędzia do już obecnego nadzoru rodzicielskiego. Nowa aktualizacja obejmuje powiadomienia, gdy nastolatek kogoś zablokował, a także powiadomienia dla nastolatków, które mają zachęcać ich do dodania rodziców do nadzorowania konta. Ponadto oprócz sprawdzania, które konta obserwuje nastolatek i które są przez niego śledzone, rodzice będą teraz mogli zobaczyć, ilu wspólnych znajomych ma nastolatek z tymi kontami.

Wyraźnie widać, że firma Meta stara się sprawić, aby ich produkty były lepszymi dla nastolatków, a także rodziców. Jak najbardziej cieszą więc ogłoszone nowości w przypadku Facebook Messengera i Instagrama.