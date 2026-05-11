Porsche rezygnuje z produkcji tych pojazdów. Po zaledwie 4 latach

W Porsche zachodzą ogromne modyfikacje, wynikające ze strategicznej reorganizacji. W związku z nią po 4 latach jedna ze spółek joint venture zostaje oficjalnie zamknięta i zaprzestaje produkcji pojazdów. Zmian jest jednak więcej.

Wielkie zmiany restrukturyzacyjne w Porsche

Koncern motoryzacyjny Porsche przystąpił do szeroko zakrojonych działań w ramach swojej strategicznej reorganizacji. Najpierw firma (planowo) sprzedała udziały w Bugatti Rimac oraz w Grupie Rimac, ale to nie koniec. Niemiecka firma oficjalnie ogłosiła, że zamyka działalność swojej spółki joint venture, znanej pod nazwą Porsche eBike Performance GmbH. Warto przypomnieć, iż powstała ona w 2022 roku i zajmowała się tworzeniem rowerów elektrycznych.

Jak podkreślono w komunikacie, Porsche eBike Performance GmbH zostało powołane, aby opracowywać wysokowydajne systemy napędowe do rowerów elektrycznych oraz wprowadzać je na rynek. Jak wspomina Engadget, w czasie istnienia działalności spółki udało się stworzyć kilka rowerów elektrycznych, takich jak Porsche eBike Sport do jazdy szosowej czy Porsche eBike Cross do jazdy terenowej.

Źródło podkreśla, że pomimo wysokiej ceny model eBike Sport doczekał się piątej generacji. Wspomnę, że obecne ceny rowerów Porsche startują od około 40 tysięcy złotych.

Dlaczego spółka produkująca rowery elektryczne Porsche eBike zostaje zamknięta?

Jako powód zamknięcia tego projektu firma podaje fundamentalną zmianę warunków rynkowych w zakresie systemów napędowych do rowerów elektrycznych. Ponadto wspomniano, że Porsche ma teraz zamiar w pełni skupić się na podstawowej działalności. W związku z oficjalnym zamknięciem spółki joint venture Porsche eBike Performance GmbH pracę straci około 350 pracowników zakładów zlokalizowanych w Ottobrunn (Niemcy) oraz w Zagrzebiu (Chorwacja).

To jednak nie koniec. Poza zamknięciem Porsche eBike Performance GmbH firma postanowiła także zamknąć spółkę Cellforce Group GmbH, trudniącą się produkcją ogniw akumulatorowych oraz firmę programistyczną Cetitic GmbH z siedzibą w Pforzheim, która opracowała systemy dla Porsche i całej Grupy Volkswagen.

Ponadto zawieszona zostanie działalność działu Car-IT, która od 1 lipca 2026 roku zostanie zintegrowana z działem badań i rozwoju. Jak podkreślił dr Wolfgang Porsche – przewodniczący rady nadzorczej Porsche AG – Porsche znajduje się w trudnej fazie transformacji.