Nowa funkcja w aplikacji Allegro. Pomoże Ci, gdy nie wiesz, co kupić

Podążając za globalnymi trendami, jesienią 2025 roku Allegro rozpoczęło beta testy asystenta AI. Od tego czasu w akcji sprawdziło go ponad 600 tysięcy użytkowników i wygląda na to, że albo nie mieli oni większych zastrzeżeń do jego działania, albo też ewentualne korekty zostały już wprowadzone. Wniosek bierze się stąd, że polski gigant zdecydował się teraz na pełne udostępnienie tego rozwiązania.

Asystent AI na Allegro jest już dostępny dla wszystkich

Asystent AI w aplikacji Allegro jest już dostępny dla wszystkich i w pełnym wydaniu. Może stanowić realną pomoc dla osób, które nie szukają konkretnego modelu, lecz chcą po prostu kupić dobry produkt z danej kategorii, a może nawet szerzej – zrealizować określone zadanie. Przykładowo: zamiast o Huawei Watch Fit 5 Pro można spytać o dobry smartwatch do 1000 złotych albo wręcz o urządzenie, które pozwoli amatorowi biegania monitorować treningi, oferując przy okazji funkcję płatności zbliżeniowych.

Rozmowa z asystentem może odbywać się w sposób naturalny – nie trzeba stosować żadnych formułek, można swobodnie opisać, czego się potrzebuje, a następnie dopytywać, jeśli coś nie jest jasne lub odpowiedź nie jest satysfakcjonująca. Rozwiązanie Allegro nie ogranicza się do prostych propozycji zakupowych – oferuje porównywanie parametrów i dopytuje o potencjalne zastosowania, wcielając się niejako w rolę doradcy.

Asystent może podpowiedzieć, na co warto zwracać uwagę przy wyborze produktu z danej kategorii, a także zaproponować konkretne rozwiązania bez konieczności przechodzenia przed etapy pośrednie. Mam tu na myśli przykładowo sytuację, w której prosimy o asystenta o polecenie ładowarki dostosowanej do gniazdka elektrycznego w Wielkiej Brytanii, zamiast pytania, jaki to typ gniazdka i później szukania kompatybilnego akcesorium.

Asystent AI w aplikacji Allegro (źródło: Allegro)

W (niedalekiej) przyszłości asystent zakupowy będzie jeszcze bardziej pomocny

Pełne udostępnienie asystenta nie oznacza wcale, że jego rozwój dobiegł końca. W oficjalnym komunikacie przedstawiciele Allegro zapewniają, że w nadchodzących miesiącach narzędzie będzie aktywnie rozwijane i wzbogaci się o kilka przydatnych funkcji. Pomoże na przykład w szukaniu najatrakcyjniejszej oferty danego produktu, ułatwi kompletowanie całego koszyka zakupowego, a do tego będzie w stanie ograniczać się do asortymentu jednego sprzedającego.