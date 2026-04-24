Automaty paczkowe Allegro nauczyły się nowej sztuczki. Paczkomaty mają to od 6 lat

Automaty paczkowe Allegro są poważną konkurencją dla Paczkomatów InPostu, ponieważ platforma zwiększa ich dostępność oraz funkcjonalność. Teraz te maszyny nauczyły się sztuczki, którą urządzenia firmy Rafała Brzoski oferują już od… sześciu lat.

Automaty paczkowe Allegro One Box z nową funkcją – Multibox

Automaty paczkowe, potocznie zwane paczkomatami, mimo że formalnie to zastrzeżony znak towarowy, należący do InPostu, na stałe wpisały się w krajobraz, nie tylko miejski, ale też mniejszych miejscowości. Zapotrzebowanie na tego typu maszyny jest bowiem ogromne.

Allegro posiada już ponad 8000 automatów paczkowych One Box. To dużo mniej niż InPost, który obsługuje blisko 30 tysięcy maszyn w całej Polsce, jednak wystarczająco, aby mieszkańcy kraju nad Wisłą chętnie(j) z nich korzystali. A teraz może stać się to znacznie wygodniejsze.

Na stronie społeczności Allegro Gadane pojawiła się bowiem informacja o rozpoczęciu wdrażania – w sposób stopniowy – nowej funkcji Multibox. Dzięki niej możliwe będzie umieszczenie w jednej skrytce kilku przesyłek, przeznaczonych dla tego samego odbiorcy.

Jak będzie działać funkcja Multibox w automatach paczkowych Allegro One Box?

Jeśli klient złoży w krótkim czasie kilka odrębnych zamówień, ale wybierze dostawę do tego samego automatu paczkowego Allegro One Box, system ma automatycznie rozpoznawać taką sytuację – pod warunkiem jednak, że wszystkie paczki będą przypisane do tego samego numeru telefonu.

Kurier otrzyma wtedy informację, że może włożyć kilka różnych przesyłek do jednej skrytki – maksymalnie mogą znaleźć się w niej łącznie cztery. Allegro informuje, że czas na odbiór liczyć się będzie od momentu umieszczenia ostatniej paczki w maszynie, a jeśli klient wykorzysta opcję przedłużenia czasu na odbiór, wydłuży się on dla wszystkich przesyłek w danej skrytce.

źródło: Allegro

Nie zawsze jednak funkcja Multibox może zostać wykorzystana. Allegro zastrzega, że obsługuje ją wyłącznie One Kurier. Oznacza to, że kurier DPD nie ma możliwości włożenia kilku różnych przesyłek do jednej skrytki w Allegro One Boxie.

Ponadto może się zdarzyć, że nie wszystkie paczki zmieszczą się w jednej skrytce. Multibox nie obsłuży również przesyłek z Allegro Lokalnie, nadań indywidualnych z One Box do One Box oraz przesyłek wysyłanych w ramach promocji Nocna Premiera w Allegro One Box.

Na koniec warto w tym kontekście przypomnieć, że InPost rozpoczął testy Multiskrytki już w kwietniu 2020 roku i udostępnił tę usługę w maju tego samego roku.