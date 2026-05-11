Apple i Samsungowi rośnie konkurencja. Chińczycy w natarciu

Chińscy producenci bardzo szybko reagują na posunięcia – przede wszystkim – Apple, a także Samsunga. Nie inaczej jest również w tym przypadku.

iPhone Ultra zdefiniuje rynek składanych smartfonów

Pierwszy składany smartfon Apple – iPhone Ultra – nie ma już przed nami tajemnic, ponieważ ujawniono najważniejsze informacje na jego temat. Firma z Cupertino od razu zdecydowała się stworzyć urządzenie, które będzie bardziej przypominać składany tablet niż smartfon. Jej śladami pójdzie wielu konkurentów.

Jeden z nich już nawet wprowadził na rynek podobną konstrukcję. Mowa oczywiście o Huawei Pura X Max, który miał premierę w kwietniu 2026 roku. To nie będzie jednak jedyny tego typu konkurent z chińskim rodowodem, ponieważ kolejni producenci z Państwa Środka zamierzają dodać do swojej oferty takie składane smartfony.

Według informacji, jakie docierają z Chin, w tym gronie mają znaleźć się Honor i Vivo. Premiera „szerokiego folda” pierwszego z ww. jest podobno kwestią czasu, gdyż producent ten miał szykować taki składany smartfon od długiego czasu.

W przypadku drugiej firmy mówi się natomiast, że konkurencją dla iPhone’a Ultra będzie Vivo X Fold 6. Nie tylko dlatego, że ma być szerszy, ale też za sprawą znacznie ulepszonej bruzdy, co można interpretować jako zapowiedź wyraźnie mniej widocznego miejsca zgięcia wewnętrznego wyświetlacza.

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że w ubiegłym miesiącu pojawiły się (nieoficjalne) informacje na temat Vivo X Fold 6, z których wynika, że ten składany smartfon będzie miał ekran o przekątnej 8,02 cala wewnątrz i 6,51-calowy na zewnątrz. Kłóci się to zatem z zapowiedzią (wyraźnie) większej szerokości, w związku z czym niewykluczone, że Chińczycy wprowadzą na rynek dwie wersje, podobnie jak Samsung.

Vivo nie będzie długo zwlekać. Honor zacznie konkurować z Apple dużo później

Składany smartfon Vivo X Fold 6 ma zadebiutować już w czerwcu 2026 roku, więc za maksymalnie kilka tygodni dowiemy się, czy faktycznie będzie to bezpośrednia konkurencja dla pierwszego składanego iPhone’a, czy raczej podobna „alternatywa”.

Honor natomiast nie zamierza się aż tak spieszyć, bowiem jego kontrpropozycja zadebiutuje prawdopodobnie dopiero na początku 2027 roku.