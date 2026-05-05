Teraz na Allegro kupisz też… wycieczkę. Jest powód, żeby to zrobić

Allegro nawiązało współpracę z największym biurem podróży na polskim rynku, czego efektem jest uruchomienie nowej platformy, na której można kupić zorganizowany wyjazd zagraniczny.

Rusza nowa platforma Allegro Wakacje

Allegro informuje, że nawiązanie współpracy z biurem podróży Itaka i stworzenie nowej platformy jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku wyjazdów zorganizowanych. W 2025 roku jego wartość wzrosła bowiem rok do roku aż o 20% – szacuje się ją na około 27 miliardów złotych.

Jest to zatem strategiczne posunięcie obliczone na zysk, gdy do uszczknięcia są niemałe pieniądze, szczególnie że równocześnie rośnie też zainteresowanie konsumentów usługami i wydatkami lifestyle’owymi.

Klienci nie mogą w tym obszarze narzekać na brak wyboru, bowiem w kategorii Turystyka na Allegro dostępnych jest ponad 1,32 miliona ofert. Największy popyt na produkty z tej serii – bez zaskoczenia – obserwowany jest w wakacje, a konkretniej w lipcu. W 2025 roku w tym miesiącu zrealizowano 1,1 miliona transakcji, a jedną walizkę sprzedawano średnio co 45 sekund.

Allegro ma zatem podstawy wierzyć, że stworzenie nowej platformy przyniesie oczekiwany efekt. Jak powiedział Marcin Kuśmierz, prezes Allegro, celem jest zbudowanie wiodącej platformy w Polsce do zakupu wyjazdów zagranicznych, zapewniającej 15 mln klientów Allegro wygodny dostęp do sprawdzonych ofert turystycznych, szczególnie że Polacy coraz chętniej kupują wakacje przez internet.

Nowa platforma jest już dostępna pod adresem wakacje.allegro.pl. Dzięki współpracy z biurem podróży Itaka na start klienci mają do wyboru oferty obejmujące ponad 800 hoteli w 27 krajach. Aktualnie są to wyłącznie wyjazdy typu last minute, zarówno w wariantach wypoczynkowych, jak i objazdowych.

W planach jest jednak dodanie również ofert typu first minute (tj. na odleglejsze terminy) i w innych formatach, a także rozszerzenie współpracy o kolejnych touroperatorów.

Zakup wyjazdu na Allegro Wakacje jest opłacalny

Zarejestrowani użytkownicy, posiadający aktywną subskrypcję Allegro Smart!, którzy zdecydują się wykupić wyjazd na platformie wakacje.allegro.pl, otrzymają Smart! Monety o wartości około 1% ceny wycieczki. Przykładowo, jeśli wyjazd będzie kosztował 6100 złotych, na konto trafi 70 Smart! Monet.