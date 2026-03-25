Allegro udowadnia, że zielona energia z OZE to realna korzyść. Również dla Ciebie

Odnawialne źródła energii, w skrócie OZE, mogą przynieść realne korzyści, co właśnie udowodniło Allegro. Co równie ważne: to dobra wiadomość również dla Was.

Dzięki OZE Allegro zwiększy liczbę automatów paczkowych One Box

Allegro poinformowało dziś o uruchomieniu pierwszych 15 automatów paczkowych nowej generacji, które wyróżniają się tym, że nie potrzebują stałego połączenia z siecią energetyczną, ponieważ są zasilane energią pochodzącą z paneli słonecznych.

Automat paczkowy One Box z panelem słonecznym (źródło: Allegro)

Pierwsze maszyny działają już w Krakowie, Poznaniu i Warszawie – były testowane od grudnia 2025 roku (podczas, jak podkreśla Allegro, jednej z najcięższych zim ostatnich lat). Dzięki braku konieczności podłączenia urządzenia do sieci w celu zapewnienia stałego dopływu prądu automaty paczkowe mogą stawać w miejscach, gdzie wcześniej nie było to możliwe właśnie z uwagi na „kluczowe ograniczenia infrastrukturalne”.

Wymierną korzyścią są również oszczędności, ponieważ energia słoneczna jest „darmowa”, a ponadto platforma nie musi ponosić kosztów przyłączy, prac ziemnych oraz związanych z ingerencją w teren. Dzięki temu możliwe ma być szybsze uruchamianie kolejnych urządzeń. Allegro chce, by automaty paczkowe One Box nowej generacji stanowiły „istotną część” 3500-4000 nowych maszyn, które zostaną zainstalowane w 2026 roku.

Nowe One Boxy mają jednak nie tylko panele fotowoltaiczne, ale też autorską elektronikę niskiego poboru energii, która została zaprojektowana przez dział badań i rozwoju Allegro. Maszyny przechodzą w tryb uśpienia w okresach, gdy jest mniej światła, co według deklaracji ma zapewnić „stabilne działanie nawet w wymagających warunkach”.

Allegro dołącza do Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM)

Najpopularniejsza platforma zakupowa z polskim rodowodem ogłosiła też, że została członkiem Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), co – jak przekonuje – otwiera ją na „aktywny dialog z branżą motoryzacyjną”, czyli producentami, dystrybutorami i ekspertami.

Allegro deklaruje, że chce w ten sposób lepiej odpowiadać na potrzeby sektora, wspierać uczciwe zasady konkurencji oraz uczestniczyć w kształtowaniu warunków sprzyjających rozwojowi cyfrowego rynku części motoryzacyjnych w Polsce.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że osoby, poszukujące części do samochodów na Allegro, mogą wpisać numer VIN auta, co pozwoli zminimalizować ryzyko zakupu niewłaściwej części.